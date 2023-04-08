Монреаль и Квебек попали в список самых «по европейски выглядящих» городов мира

Квебекские центры обогнали в рейтинге города Китая, Латинской Америки, США. Монреаль и Квебек красуются на высших ступенках доски почёта…

Журнал Discovery, известный ресурс, специализирующийся на туризме и рассказах о достопримечательностях во всём мире, опубликовал список городов, которые, по мнению авторов списка, являются самыми «европейскими», находясь вне Европы. В этом списке оказались Монреаль и город Квебек.

В Монреале и в городе Квебек, несомненно, ярко проявляется европейское влияние в архитектурных стилях исторической части этих городов. Европейцы, посещающие эти квебекские центры экономической, политической и культурной жизни, сходятся на том, что в Северной Америке Монреаль и Квебек — самые характерные представитили европейского архитектурного влияния.

Любопытно, впрочем, посмотреть на остальные города, удостоившиеся этой чести:

Макао — хотя город находится в Китае, но он был заложен в 1513 году и построен португальцами, которые передали район Китаю в 1999 году. Городская архитектура ничем не отличается от португальской, с её классическими колоннадами, сводами, мозаикой, черепичными крышами и прочими деталями.

Буэнос-Айрес — город был основан испанцами в 16ом веке, и с 19 века, благодаря массовй иммиграции из Европы, он становится всё более похожим на типичные старинные европейские города. Архитектура столицы Аргентины напоминает парижскую, что не удивительно, так как полтора века назад президент страны отдал указания превратить город в «латиноамериканский Париж».

Гуанахуато — это довольно малоизвестный город в Мексике, которому тоже примерно пят веков возраста, и который был выстроен испанцами. На каждом шагу можно увидеть здания в стиле барокко, в готическом стиле, в стиле Возрождения, неоклассическом и прочих стилях, родившихся и получивших развитие в Европе.

Новый Орлеан — город был основан французскими поселенцами, и хотя в течение всей своей истории он переходил из рук в руки, европейское влияние во внешем виде его ощущается сильно. Центральные площади, соборы, улицы ничем не отличаются от европейских.

Сукре — это официальная столица Боливии (хотя практически, столицей страны является Ла-Пас). И опять же, город был выстроен испанцами. Его площади, музеи, террасы, готические башни и прочие элементы европейской архитектуры радуют глаз. Кстати, Сукре считается одним из самых безопасных городов в Латинской Америке.

Но, конечно же, нас больше всего радует тот факт, что целых два города из Квебека заняли почётные места в списке самых «по-европейски выглядщих» городов мира, расположенных вне Европы.