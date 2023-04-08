Внимание – мошенники потирают руки в связи с ледяной бурей и рассылают “письма счастья”

Ни в коем случае не поддавайтесь на уловки интернет-мошенников, не брезгующих ничем – лавиной идут сообщения о выплате компенсаций за ущерб. К сожалению, пожилые люди могут попасться.

Одними из первых, кто радостно и активно прореагировал на удар стихии по Квебеку, стали мошенники. Уже с утра пятницы негодяи стали рассылать письма с сообщениями о “полагающихся пострадавшим жителям” компенсациях. В разных текстах упор делается либо на ущерб, нанесённый автомашинам, либо на разбитые окна, либо на пробитые крыши, либо просто на отключение света… Мол, у вас не было света несколько часов? Получите компенсацию от городских или провинциальных властей, в таком-то размере. Для этого зайдите на специально для вас созданный сайт, который принадлежит правительству или мэрии, оставьте на нём свои данные, и получите деньги.

В одних письмах просят сообщить, на какой счёт выслать полагающиеся деньги, ну, и не забыть дать номер карточки и другие личные данные. В других сообщениях, не мудрствуя лукаво, приглашают просто посетить сайт и ознакомиться с условиями выплат. А если человек клюнет, вот и возможность запустить трояна. Многочисленные письма рассылаются от имени Гидро-Квебека – мол, мы тут вас света лишили, скажите, куда деньги за это перевести. Так же обещают деньги “телефонные и интернет компании”.

Удивляться можно нескольким моментам – во-первых, быстроте реакции воришек. Ещё упавшие деревья не собрали, а уже сайты созданы и системы разработаны. Во-вторых, доверчивости граждан. Казалось бы, вряд ли усилия мошенников увенчаются успехом, но сомнений нет в том, что десятки человек клюнут. Не так уж много? Да, мало, но этого ворам хватит на молочишко. А вот нечистоплотности и мерзости воров удивляться смысла нет – старики становятся их самыми первыми (и, наверно, почти что единственными) жертвами.

Так что не ходите по предлагаемым ссылкам, не реагируйте никак, тут же стирайте такие письма. Если есть сомнения – сходите на официальные сайты Гидро-Квебека, правительства и прочих учреждений, позвоните им, зайдите в мэрию, в банк (подождите, пока откроются после праздников, ничего не случится), но ни в коем не поддавайтесь на уловки преступников.