Из-за ледяной бури владельцам электромобилей пришлось несладко

В результате отключения электроэнергии сотни владельцев электромобилей оказались без своих “железных коней” и до сих пор не могут ими пользоваться.

Обрушившаяся на Квебек ледяная буря не только стала причиной повреждений сотен автомашин (а некоторые были просто раздавлены упавшими деревьями). Природное явление ударило и по владельцам электромобилей, даже тех, которые благополучно пережили удар стихии.

Дело в том, что жители тех домов, в которых электричество было отключено (а десятки тысяч домов остаются без света до сих пор), не могли зарядить свои машины. Если в собственном гараже есть генератор, с помощью которого машину можно зарядить, то это отлично. Но у многих владельцев такого устройства нет – они всегда надеялись на возможность зарядки от домашней сети. И вдруг всё рухнуло. У многих жителей машина стоит на приколе вот уже третий день, и лишь остаётся надежда на то, что вот-вот свет вернётся.

Но даже если машина не была разряжена и успешно добралась до постов зарядки, многих владельцев ожидал неприятный сюрприз: во-первых, многие посты не работали, так как отключения электроэнергии эти пункты тоже не помиловали. Во-вторых, те посты, которые работали, были переполнены страждующими автомобилистами. Выстраивались очереди, причём в них оставались лишь те, кому деваться было некуда – в любой момент машина могла окончательно встать.

Реакция владельцев Тесл и причих электроавтомобилей оказалась предсказуемой: – чтоб я ещё раз в жизни электромашину купил! Да ни в жисть!

Скорее всего, конечно, реакция эмоциональная, потому что владельцы обычных бензиновых машин тоже вынуждены были разыскивать доступные заправки, а многие из них не работали, в других выстраивались очереди. Но всё же, если нет бензина, можно сбегать на ближайшую заправку и заправить канистру. А вот с электромашиной дела обстоят сложнее – генератор найти не так-то просто. Так что, остаётся терпеть.