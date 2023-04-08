Положение в Квебеке до сих пор не нормализовалось, хотя Гидро-Квебек старается изо всех сил

Сотни тысяч семей остаются без света. Продовольственные магазины в пострадавших районах будут работать и в Пасхальное воскресенье.

Утром 8 апреля предствитель правительства Квебека рассказал журналистам, что на 9 утра субботы в провинции оставались без света почти триста тысяч клиентов Гидро-Квебека. Самое большое количество домов без электричества приходится на Монреаль, где на 9 утра без света живут почти 189 тысяч человек (но всего только в Монреале лишились света более 1 миллиона 84 тысяч семей, так что, как видим, процесс восстановления идёт более-менее успешно). Около тридцати тысяч человек сидят без света в Лавале, свыше тридцати двух тысяч в Монтережи, около 28 тысяч в Утауи, и менее десяти тысяч в Лорентидах.

Гидро-Квебек заверяет, что полторы тысячи работников заняты ремонтом линий электропередач и что к вечеру субботы если не удастсся починить все линии, то всё же ситуация серьёзно улучшится.

Одновременно правительство приняло решение разрешить продовольственным магазинам открыться в воскресенье 9 апреля в связи со сложившейся обстановкой. Эта мера касается лишь пострадавших районов (те, что перечислены чуть выше).

Любопытный факт – библиотеки Монреаля были переполнены в четверг и пятницу, такого наплыва посетителей не было никогда, по меньшей мере, на памяти библиотекарей. Явно речь о последствиях ледяной бури, так как людям пришлось отправиться в библиотеки для связи со внешним миром и чтобы оказаться в тепле, да и насладиться светлой предпраздничной атмосферой. Те рестораны, которые работали, были тоже переполнены, люди отправлялись в них семьями, многие потому, что дома не было возможности готовить, но многие и потому, что хотели посидеть на людях, пообщаться. Как видим, не только плохое есть в стихийных бедствиях.

Интересно, что заведения быстрого питания предупреждали клиентов, которые заказывали еду с колёс, что ждать придётся полчаса или больше, но водители смиренно соглашались с условиями.