Рецепты с шоколадом, который неразрывно связан с празднованием Пасхи в Квебеке

Пять рецептов десертов с шоколадом на Пасху в Квебеке: Шоколадный пудинг по-английски, мраморный брауни, шоколадные пирожные, корейские шоколадные печенья, тирамису из груш.

Не будем напрягаться. Праздник же всё же в Квебеке. Ведь в Квебеке, как и во многих англо и франкоязычных странах, пасхальные праздники ассоциируются с шоколадом, в частности, с шоколадными зайцами, но не только. Одним словом, давайте попрубуем изготовить пасхальные шоколадные десерты, хотя и не совсем традиционные – без зайцев!

Шоколадный пудинг по-английски

Продукты:

150 граммов сливочного масла

150 граммов сахарного песка

200 граммов муки высшего сорта

Три яйца

150 мл сметаны

100 граммов молочного шоколада

50 граммов апельсинового сока

Ванильная эссенция

Чайная ложечка соды

Готовим пудинг:

Взбиваем масло с сахаром до тех пор, пока смесь не станет кремообразной Добавляем по одному яйца, причем после каждого яйца взбиваем смесь до однородности Вносим 50 граммов сметаны, сок и ванильную эссенцию Муку смешиваем с содой и вносим в смесь Тщательно вновь размешиваем смесь, после чего разливаем её по формочкам (каждую формочку смазать масломм и слегка посыпать мукой Нагреваем духовку до 150 градусов и печём пудинги минут 30, после чего даём охладиться и достаём их из формочек Одновременно доводим оставшуюся сметану до кипения в кастрюльке, снимаем с огня и добавляем раскрошенный шоколад Через минуту размешиваем шоколад в сметане и даём охладиться Поливаем сметанно-шоколадной смесью пудинги. Можно также посыпать орешками.

Шоколадные пирожные

Эти пирожные могут приготовить сами детишки. И к делу рёбенка приставите, и любопытно, и конкурс можно организовать.

Выдать малышам следующее:

Чашку густого маргарина

Полторы чашки гранулированного сахара

Два яйца куриных

Чайную ложку экстракта ванили

Полчашки йогурта (любого)

Три четверти чашки пудры какао

Две с половиной чашки муки

Чайную ложку соды

Полчашки чайной ложки соли

Чашку натёртой моркови

Чашку густого шоколада.

Готовим пирожные

Духовку нагрели до 180 градусов. Взбили маргарин, сахар, яйца и ваниль. Смесь должна стать лёгкой и тягучей. Если детишки делают – можно миксер использовать в помощь. Добавили йогурут и какао, снова взбиваем, пока смесь не станет однородной. Теперь добавили муку, соду, соль. Снова взбили. Добавили морковь. Опять процесс повторили. Разлили по формочкам. Поставили в духовку на 25 минут. Не забыли проткнуть палочкой, чтобы убедиться, – мол, готово (палочка должна сухой выйти). Облить шоколадом. Пусть остынет. Подавать на стол.

Понятно, что тут от шоколада одно название, зато хватит на всю кампанию! И сами будут возиться. Полезно во всех отношениях.

Мраморный брауни

Брауни – нечто вроде пирожного или сладкого пирога, довольно популярного в американской кухне, и получившего известность сегодня во всём мире, в частности, и благодаря фильму Трансформеры, где в одной из частей герои поедали брауни в перерыве между очередными битвами за спасение планеты.

Ингредиенты:

Для темного теста:

Сливочное масло – 250 граммов

Горький шоколад – 120граммов (разломать на маленькие кусочки)

Сахар – 450 граммов

Четыре яйца

Стакан муки

Чайная ложка ванильного экстракта

Для светлой массы:

Любой сливочный сыр – 250 граммов

Сахар – две с половиной столовых ложки

Желток от одного яйца

Щепотка соли

Четверть чайной ложнки ванильного экстракта

Готовим мраморный брауни:

Кладем в миску кусочки шоколада Добавляем нарезанное кубиками масло Ставим смесь на водяную баню нагреваем на слабом огне Размешивааем эту шоколадную массу на слабом огне до тех пор, пока шоколад не растает В другой миске взбиваем добела яйца с сахаром Шоколадную массу переливаем в яичную смесь Добавляем ванильный экстракт и просеянную муку Перемешиваем до получения однородного коричневого теста Выстилаем дно и стенки жаропрочной формы пекарской бумагой и заполняем форму шоколадным тестом Готовим светлую массу: разминаем вилкой сливочный сыр, добавляем желток, сахар и соль, а затем перемешиваем и вливаем ванильный экстракт Столовой ложкой раскладываем на поверхности темного теста сливочную массу Аккуратно делаем из светлой массы узоры на шоколадном тесте Ставим форму в предварительно прогретую до 180 градусов духовку и запекаем 35-40 минут на средней полке Готовый брауни оставляем на ночь на столе при комнатной температуре (если есть мышки, то накройте крышкой, а то ведь полакомятся!) Утром следующего дня брауни разрезаем на порционные кусочки и раскладываем на блюде.

Корейские шоколадные печенья

Типичные угощенья корейской кухни. Особенно любят красавицы-кореянки лакомиться этими печеньями на дни рождения.

Состав:

4 белка

100 граммов обычного сахарного песка

50 граммов сахарной пудры

Две столовые ложки столовая кукурузной муки

Ложка столовая горького какао

Чайная ложечка питьевой соды

Начинка:

150 мг густой сметаны

200 граммов шоколада

2 столовые ложки кофе

Готовим печенья:

Взбить белки в снежную пену и добавить обычный сахар – тоненькой струйкой, после чего продолжать взбивать белки до однородный массы. Сахарную пудру, кукурузную муку, какао и соду смешать аккуратно вместе Смешать обе массы вместе, стараясь не допускать опадания массы Массой заполнить бумажный конус (или специальный конус кухонный, если такой есть в налачии – а у корейцев и красавиц-кореянок всё есть), после чего выдавить массу небольшими частями на противень, на расстоянии сантиметров пяти друг от друга Поставить противень в духовку, нагретую до минимальной температуры – не больше!, минут на 45. Достать печенья из духовки и охладить Нагреть сметану, снять с огня, добавить размельчённый шоколад, дать настояться минут пять, размешивая раз в минуту Засыпать в сметану кофе и опять же размеша

Тирамису из груш

Этот десерт придумали кондитеры Бермудских островов, но сегодня он популярен во многих странах мира.

Состав десерта:

Маскарпоне – 250 граммов

Шесть яиц

Сахар – 100 граммов

Три столовые ложки настоящего ликёра Амаретто

Три груши в сиропе

Растопленный чёрный шоколад – одна плитка в 100 граммов

Чайная ложка какао в порошке

Щепотка соли

100 граммов рома Бакарди (настоящего, который производится на Бермудах, а не подделки с Кубы) – если десерт предназначен для детей, ром, разумеется, не добавлять, всё равно будет вкусно, хотя, оригинальность ром придаст, но дети есть дети.

Готовим тирамису:

Груши подсушиваем, достав их из сиропа, и нарезаем небольшими кубиками Яйца разделяем на белки и желтки В белки добавляем соль и взбиваем их в густую пену Желки взбиваем с сахаром до их побеления, затем добавляем в них маскарпоне и вновь размешиваем Теперь в желтки вводим взбитые белки Наконец, вливаем ром и вновь размешиваем В стеклянное блюдо кладем кубики из груш, полваем их растопленным шоколдом, а сверху заливаем яичным кремом Посыпаем какао и украшаем фруктами