Рецепты с шоколадом, который неразрывно связан с празднованием Пасхи в Квебеке
Не будем напрягаться. Праздник же всё же в Квебеке. Ведь в Квебеке, как и во многих англо и франкоязычных странах, пасхальные праздники ассоциируются с шоколадом, в частности, с шоколадными зайцами, но не только. Одним словом, давайте попрубуем изготовить пасхальные шоколадные десерты, хотя и не совсем традиционные – без зайцев!
Шоколадный пудинг по-английски
Продукты:
- 150 граммов сливочного масла
- 150 граммов сахарного песка
- 200 граммов муки высшего сорта
- Три яйца
- 150 мл сметаны
- 100 граммов молочного шоколада
- 50 граммов апельсинового сока
- Ванильная эссенция
- Чайная ложечка соды
Готовим пудинг:
- Взбиваем масло с сахаром до тех пор, пока смесь не станет кремообразной
- Добавляем по одному яйца, причем после каждого яйца взбиваем смесь до однородности
- Вносим 50 граммов сметаны, сок и ванильную эссенцию
- Муку смешиваем с содой и вносим в смесь
- Тщательно вновь размешиваем смесь, после чего разливаем её по формочкам (каждую формочку смазать масломм и слегка посыпать мукой
- Нагреваем духовку до 150 градусов и печём пудинги минут 30, после чего даём охладиться и достаём их из формочек
- Одновременно доводим оставшуюся сметану до кипения в кастрюльке, снимаем с огня и добавляем раскрошенный шоколад
- Через минуту размешиваем шоколад в сметане и даём охладиться
- Поливаем сметанно-шоколадной смесью пудинги. Можно также посыпать орешками.
Шоколадные пирожные
Эти пирожные могут приготовить сами детишки. И к делу рёбенка приставите, и любопытно, и конкурс можно организовать.
Выдать малышам следующее:
- Чашку густого маргарина
- Полторы чашки гранулированного сахара
- Два яйца куриных
- Чайную ложку экстракта ванили
- Полчашки йогурта (любого)
- Три четверти чашки пудры какао
- Две с половиной чашки муки
- Чайную ложку соды
- Полчашки чайной ложки соли
- Чашку натёртой моркови
- Чашку густого шоколада.
Готовим пирожные
- Духовку нагрели до 180 градусов. Взбили маргарин, сахар, яйца и ваниль. Смесь должна стать лёгкой и тягучей. Если детишки делают – можно миксер использовать в помощь.
- Добавили йогурут и какао, снова взбиваем, пока смесь не станет однородной.
- Теперь добавили муку, соду, соль. Снова взбили.
- Добавили морковь. Опять процесс повторили.
- Разлили по формочкам. Поставили в духовку на 25 минут. Не забыли проткнуть палочкой, чтобы убедиться, – мол, готово (палочка должна сухой выйти). Облить шоколадом. Пусть остынет. Подавать на стол.
Понятно, что тут от шоколада одно название, зато хватит на всю кампанию! И сами будут возиться. Полезно во всех отношениях.
Мраморный брауни
Брауни – нечто вроде пирожного или сладкого пирога, довольно популярного в американской кухне, и получившего известность сегодня во всём мире, в частности, и благодаря фильму Трансформеры, где в одной из частей герои поедали брауни в перерыве между очередными битвами за спасение планеты.
Ингредиенты:
Для темного теста:
- Сливочное масло – 250 граммов
- Горький шоколад – 120граммов (разломать на маленькие кусочки)
- Сахар – 450 граммов
- Четыре яйца
- Стакан муки
- Чайная ложка ванильного экстракта
Для светлой массы:
- Любой сливочный сыр – 250 граммов
- Сахар – две с половиной столовых ложки
- Желток от одного яйца
- Щепотка соли
- Четверть чайной ложнки ванильного экстракта
Готовим мраморный брауни:
- Кладем в миску кусочки шоколада
- Добавляем нарезанное кубиками масло
- Ставим смесь на водяную баню нагреваем на слабом огне
- Размешивааем эту шоколадную массу на слабом огне до тех пор, пока шоколад не растает
- В другой миске взбиваем добела яйца с сахаром
- Шоколадную массу переливаем в яичную смесь
- Добавляем ванильный экстракт и просеянную муку
- Перемешиваем до получения однородного коричневого теста
- Выстилаем дно и стенки жаропрочной формы пекарской бумагой и заполняем форму шоколадным тестом
- Готовим светлую массу: разминаем вилкой сливочный сыр, добавляем желток, сахар и соль, а затем перемешиваем и вливаем ванильный экстракт
- Столовой ложкой раскладываем на поверхности темного теста сливочную массу
- Аккуратно делаем из светлой массы узоры на шоколадном тесте
- Ставим форму в предварительно прогретую до 180 градусов духовку и запекаем 35-40 минут на средней полке
- Готовый брауни оставляем на ночь на столе при комнатной температуре (если есть мышки, то накройте крышкой, а то ведь полакомятся!)
- Утром следующего дня брауни разрезаем на порционные кусочки и раскладываем на блюде.
Корейские шоколадные печенья
Типичные угощенья корейской кухни. Особенно любят красавицы-кореянки лакомиться этими печеньями на дни рождения.
Состав:
- 4 белка
- 100 граммов обычного сахарного песка
- 50 граммов сахарной пудры
- Две столовые ложки столовая кукурузной муки
- Ложка столовая горького какао
- Чайная ложечка питьевой соды
Начинка:
- 150 мг густой сметаны
- 200 граммов шоколада
- 2 столовые ложки кофе
Готовим печенья:
- Взбить белки в снежную пену и добавить обычный сахар – тоненькой струйкой, после чего продолжать взбивать белки до однородный массы.
- Сахарную пудру, кукурузную муку, какао и соду смешать аккуратно вместе
- Смешать обе массы вместе, стараясь не допускать опадания массы
- Массой заполнить бумажный конус (или специальный конус кухонный, если такой есть в налачии – а у корейцев и красавиц-кореянок всё есть), после чего выдавить массу небольшими частями на противень, на расстоянии сантиметров пяти друг от друга
- Поставить противень в духовку, нагретую до минимальной температуры – не больше!, минут на 45.
- Достать печенья из духовки и охладить
- Нагреть сметану, снять с огня, добавить размельчённый шоколад, дать настояться минут пять, размешивая раз в минуту
- Засыпать в сметану кофе и опять же размеша
Тирамису из груш
Этот десерт придумали кондитеры Бермудских островов, но сегодня он популярен во многих странах мира.
Состав десерта:
- Маскарпоне – 250 граммов
- Шесть яиц
- Сахар – 100 граммов
- Три столовые ложки настоящего ликёра Амаретто
- Три груши в сиропе
- Растопленный чёрный шоколад – одна плитка в 100 граммов
- Чайная ложка какао в порошке
- Щепотка соли
- 100 граммов рома Бакарди (настоящего, который производится на Бермудах, а не подделки с Кубы) – если десерт предназначен для детей, ром, разумеется, не добавлять, всё равно будет вкусно, хотя, оригинальность ром придаст, но дети есть дети.
Готовим тирамису:
- Груши подсушиваем, достав их из сиропа, и нарезаем небольшими кубиками
- Яйца разделяем на белки и желтки
- В белки добавляем соль и взбиваем их в густую пену
- Желки взбиваем с сахаром до их побеления, затем добавляем в них маскарпоне и вновь размешиваем
- Теперь в желтки вводим взбитые белки
- Наконец, вливаем ром и вновь размешиваем
- В стеклянное блюдо кладем кубики из груш, полваем их растопленным шоколдом, а сверху заливаем яичным кремом
- Посыпаем какао и украшаем фруктами