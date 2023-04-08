Управление здравоохранения Квебека предупреждает об опасности отравления угарным газом

Из-за перебоев с подачей электричества сотни людей попали в больницы, отравившись угарным газом. Будьте очень осторожны, если приходится разжигать огонь в закрытых помещениях.

В последние дни в Квебеке зафиксировано резкое увеличение количества отравлений углекислым газом. Со среды до полудня субботы по меньшей мере 127 человек были доставлены в больницы, где докторам пришлось бороться за их жизни. Скорее всего, случаев отравления угарным газом ещё больше, речь идёт лишь о тех случаях, где диагноз и причина болезни установлены с абсолютной точностью. И до сих пор нет уверенности, что не обошлось без смертельных случаев, где о судьбе человека, а то и семьи, ничего пока неизвестно. И вызовы не прекращаются.

“Эпидемия отравлений газом” вызвана серьёзными проблемами с подачей электричества, в резльутате которых свыше миллиона семей остались без света, без отопления, без возможности приготовить еду на электроплите.

Многие, не подумав хорошо или же просто не сознавая опасности, начали готовить еду на гриль, притащив гриль в небольшие квартиры, где на углях или дровах жарили или разогревали обеды! Другие использовали для отопления допотопные устройства – например, печки, типа “буржуек”, а то и просто тазы или вёдра, в которых разжигали открытый огонь, после чего закрывали на ночь окна.

Только в трети квебекских жилых помещений установлены детекторы угарных газов, но в гаражах, в подвалах их, как правило, вообще нет, а в этих помещениях огонь тоже разжигают, считая, что так даже лучше, чем разжигать его в квартире.

Большая часть вызовов пришлась на ночь – удушье застигло пострадавших во сне. Они не знали, что нельзя спать в помещении, где горит открытый огонь и где нет выводной трубы. А если уж приходится разжигать огонь, то нельзя ни на секунду от него отходить и нельзя оставлять окна закрытыми после того, как огонь погашен, так как газ не перестаёт производиться уже погасшими углями.

Но приезжие из жарких стран часто вообще не знают о таких проблемах, а остальные забывают или не придают значения уровню опасности.

Так как сотни тысяч семей ещё вынуждены сидеть без электричества, включают гриль, камины, газовые плиты на всю ночь, Управление здравоохранения убедительно просит по возможности не пользоваться открытым огнём, а если и приходится его включать, что внимательно следить за источником огня, не оставляя комнату без присмотра. И уж не сидеть в комнате с закрытыми окнами, если в ней горит огонь или же он был недавно потушен.

Признаки отравления угарным газом:

Болит голова

Сильный кашель

Усталость и сонливость

Глаза слезятся

Тошнота, часто переходящая в рвоту

На самой опасной стадии, если пострадавшему не помогли (не вытащили на свежий воздух, в первую очередь, а затем не оказали вызвали скорую помощь) человек теряет сознание, могут наблюдаться конвульсии, может наступить смерть.