На развитие Восточного Монреаля потребуется не менее десяти лет

Пройдет десять, пятнадцать или даже двадцать лет, прежде чем Восточный Монреаль будет полностью застроен. Об этом заявила сегодня утром министр жилищного строительства Франции Элен Дюрансо на 17-м ежегодном Форуме по крупным проектам торговой палаты столичного Монреаля (CCMM).

Пройдет десять, пятнадцать или даже двадцать лет, прежде чем Восточный Монреаль будет полностью застроен. Об этом заявила сегодня утром министр жилищного строительства Франции Элен Дюрансо на 17-м ежегодном Форуме по крупным проектам торговой палаты столичного Монреаля (CCMM).

В восточной части мегаполиса для застройки доступны участки общей площадью от семи до восьми миллионов квадратных футов. Но остаются некоторые проблемы, в том числе их обеззараживание.

«Неужели какой-то разработчик возьмет это, не зная, что с этим будет, и со всем сопутствующим бременем дезактивации?» – задается вопросом министр Дюрансо. Это сделано для того, чтобы дать застройщикам больше предсказуемости в условиях, когда сроки строительства новых объектов замедляются. «Я больше не могу терпеть, как это долго, все это долго»,-призналась она.

И все же министр жилищного строительства была более уклончива в отношении сроков, которые заложат основу для развития восточной части мегаполиса.

«Я также не думаю, что это будет входить в мои полномочия по развитию всего [сектора]»,-пояснила она. “Я надеюсь, что в ближайшие месяцы или годы в рамках мандата мы сможем получить четкое представление о том, что можно сделать на этом месте»,-добавила она.

Мэр Восточного Монреаля Анн Сен-Лоран приветствует то значение, которое правительства придают Восточному Монреалю, но не делает того же вывода, что и министр Дюрансо, относительно площади земель, подлежащих застройке, и предлагаемых сроков.

«У меня есть 23 миллиона квадратных футов для застройки в Восточном Монреале”,-говорит Анн Сен-Лоран. Это не 10, не 20 лет; конечно, пройдет много времени, прежде чем мы начнем, мы говорим об инфраструктуре и многом другом, так что пройдет много времени, прежде чем мы начнем, но, по крайней мере, направление будет запущено, и мы будем знать, к чему мы придем».

В соответствии со своим видением на 2050 год Восточный Монреаль планирует перемены на Востоке уже в этом году. Концепция муниципалитета на период до 2050 года направлена, в частности, на развитие энергоэффективных парков, таких как промышленный парк 40netzero. Анн Сен-Лоран также упоминает о застройке бывших участков Shell Group C. Laganière площадью 2,5 миллиона квадратных футов.

«Через десять лет территория Лаганьера будет застроена, потому что все они будут обеззаражены”,-объясняет Анн Сен-Лоран. Другие площадки будут двигаться быстрее. Как только мы поговорим об инфраструктуре, все будет в порядке”»

Взгляды мэра Валери Плант также отличаются от взглядов министра Дюрансо. Монреаль уже приступил к реализации проектов по развитию этого сектора.

«Мы уже собрали много кусочков», – объяснила Валери Планте. Она признает, что обеззараживание почвы может продлить сроки, а также призывает к «обновлению» финансирования Квебека для крупных работ по реконструкции, которые ускорят развитие Восточного Монреаля.

Со своей стороны, президент и генеральный директор CCMM Мишель Леблан считает, что сроки, предложенные министром, «нисколько не преувеличены» перед лицом «такой огромной»территории. По его словам, план развития жилищного строительства, который министр Дюрансо должна предложить к концу своего срока, не может быть выполнен до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в области общественного транспорта в этом секторе.

«План развития восточной части острова, предшествующий плану REM на Востоке, – это упражнение, которое нужно будет переделать”, – говорит он. План может быть реализован только тогда, когда у нас будет очень четкое представление о том, что проект»Рем-дю-Л’Эсте “продвигается вперед со своими станциями и маршрутом”.

Отвечая на вопрос о проблемах, сдерживающих развитие восточной части мегаполиса, министр Дюрансо признала, что затраты на дезактивацию земель являются частью списка проблем. Этот вывод разделяет генеральный директор столичного сообщества Монреаля (CMM) Массимо Иеццони.

«Для Восточного плана важно, чтобы он развивался, но в этом вся суть дезактивации”,-говорит он. Никто не говорит об этом, но на карту поставлено обеззараживание”»

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