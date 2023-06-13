Биологи из Канады доказали, что грибы снижают риск развития рака у мужчин

Грибы — это одни из самых популярных продуктов питания в мире. Они содержат множество полезных веществ, таких как витамины, минералы и антиоксиданты. Но, как выяснили биологи из Канады, грибы могут снижать риск развития рака у мужчин.

Исследование проводилось на протяжении нескольких лет и в нем участвовали более 36 тысяч мужчин. Ученые изучали связь между употреблением грибов и риском развития рака. Оказалось, что мужчины, которые ели больше грибов, имели меньший риск заболевания раком.

По словам ученых, грибы содержат вещества, которые могут предотвращать развитие раковых клеток. Например, они содержат эрготионеин, который является мощным антиоксидантом и защищает клетки от повреждений. Кроме того, грибы содержат бета-глюканы, которые укрепляют иммунную систему и помогают бороться с инфекциями.

Также ученые отметили, что грибы могут быть особенно полезны для мужчин, которые имеют повышенный риск развития рака простаты. Исследования показали, что употребление грибов может снижать риск развития этого вида рака.

Несмотря на то, что исследование было проведено только на мужчинах, ученые считают, что грибы могут быть полезны и для женщин. Они содержат вещества, которые могут помочь предотвратить развитие рака молочной железы и других видов рака.

Таким образом, исследование биологов из Канады показало, что грибы могут быть полезны для здоровья и помочь снизить риск развития рака у мужчин. Однако, как и с любыми другими продуктами питания, употребление грибов должно быть умеренным и не превышать рекомендуемой дозы.