Tesla отказалась поставлять Model Y в Канаду из США

Компания Tesla отказалась завозить в Канаду американские электромобили

Tesla разослала электронные письма клиентам в Канаде с существующими заказами на Model Y Long Range производства во Фримонте, объявив, что их заказ был отменен, сообщает Drive Tesla Canada. Согласно источнику, Tesla говорит в электронном письме, что заказанная конфигурация больше не доступна, хотя в ней прямо не упоминается, что это за конфигурация, и в результате их заказ отменяется и выдается возврат депозита.

Тем не менее, производитель электромобилей из Остина предлагает канадским клиентам альтернативу их заказа — любую другую комплектацию электрического кроссовера, построенную на шанхайской Gigafactory в Китае.

Похоже, что Model Y, сделанная в Шанхае, оснащена меньшим аккумулятором на 79 киловатт-часов, изготовленным LG (собранные во Фримонте электромобили оснащены аккумулятором Panasonic на 82 кВт/ч), что снижает запас хода и скорость зарядки, но, с другой стороны, АКБ от LG обеспечивают лучшую производительность в холодную погоду и деградируют медленнее, чем блоки производства Panasonic.

Другими словами, модели, сделанные в Китае, не поставляются с батареей LFP и по-прежнему оснащены элементами типа 2170, только от другого поставщика.