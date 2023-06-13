Ripple расширяет инженерную деятельность в Университете Торонто

Университет Торонто планирует запустить независимый валидатор XRP Ledger, объявила Ripple

Университет Торонто планирует запустить независимый валидатор XRP Ledger, объявила Ripple. Университет станет частью инициативы Ripple University Blockchain Research Initiative (UBRI). Партнерство будет поддерживать исследования блокчейна и криптотехнологий в университете.

Партнерство также будет способствовать продвижению программы Ripple XRPL (XRP Ledger) Campus Ambassadors, которая «направлена на повышение влияния студентов, чтобы помочь другим студентам узнать о криптовалюте и о том, как начать использовать XRPL». Профессор Университета Торонто Андреас Венерис прокомментировал:

«Размещение валидатора XRP Ledger соответствует нашим целям как в продвижении образования в отношении XRP Ledge, так и в доверии общественности к ученым за их давнюю приверженность делу улучшения социального благополучия».

Университет Торонто, крупнейший университет Канады по количеству учащихся, присоединяется к Университету Ватерлоо и Университету Торонто Метрополитен в качестве канадских участников UBRI. За последние пять лет Ripple инвестировала 2 миллиона долларов в исследования в Канаде. В общей сложности UBRI поддержал более 45 университетов в 20 странах, сообщается на его веб-сайте.

«Вот как должно работать массовое внедрение. Университет Торонто, крупнейший университет Канады по количеству зачисленных, планирует запустить независимый валидатор реестра XRP. Это новое партнерство с Ripple направлено на поддержку следующего поколения криптоиндустрии», — пишет в твиттере Криптомома (@MsCryptomom1) 12 июня 2023 г.

В июле 2022 года Ripple открыла в Торонто офис, который служит инженерным центром компании. В этом офисе работает более 30 сотрудников, и проходят летнюю стажировку студенты.

Ripple находится в широко известном юридическом конфликте с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, но Канада также создала проблемы. В феврале страна ввела новые правила торговли криптовалютами, которые потрясли внутренний рынок криптовалют, и в результате dYdX, Paxos, Binance и Bybit решили закрыть свои операции в Канаде. С другой стороны, канадские регуляторы недавно одобрили несколько фондов, торгуемых на криптобиржах.