Ripple расширяет инженерную деятельность в Университете Торонто

Университет Торонто планирует запустить независимый валидатор XRP Ledger, объявила Ripple. Университет станет частью инициативы Ripple University Blockchain Research Initiative (UBRI). Партнерство будет поддерживать исследования блокчейна и криптотехнологий в университете.
Партнерство также будет способствовать продвижению программы Ripple XRPL (XRP Ledger) Campus Ambassadors, которая «направлена на повышение влияния студентов, чтобы помочь другим студентам узнать о криптовалюте и о том, как начать использовать XRPL». Профессор Университета Торонто Андреас Венерис прокомментировал:
«Размещение валидатора XRP Ledger соответствует нашим целям как в продвижении образования в отношении XRP Ledge, так и в доверии общественности к ученым за их давнюю приверженность делу улучшения социального благополучия».
Университет Торонто, крупнейший университет Канады по количеству учащихся, присоединяется к Университету Ватерлоо и Университету Торонто Метрополитен в качестве канадских участников UBRI. За последние пять лет Ripple инвестировала 2 миллиона долларов в исследования в Канаде. В общей сложности UBRI поддержал более 45 университетов в 20 странах, сообщается на его веб-сайте.
«Вот как должно работать массовое внедрение. Университет Торонто, крупнейший университет Канады по количеству зачисленных, планирует запустить независимый валидатор реестра XRP. Это новое партнерство с Ripple направлено на поддержку следующего поколения криптоиндустрии», — пишет в твиттере Криптомома (@MsCryptomom1) 12 июня 2023 г.
В июле 2022 года Ripple открыла в Торонто офис, который служит инженерным центром компании. В этом офисе работает более 30 сотрудников, и проходят летнюю стажировку студенты.
Ripple находится в широко известном юридическом конфликте с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, но Канада также создала проблемы. В феврале страна ввела новые правила торговли криптовалютами, которые потрясли внутренний рынок криптовалют, и в результате dYdX, Paxos, Binance и Bybit решили закрыть свои операции в Канаде. С другой стороны, канадские регуляторы недавно одобрили несколько фондов, торгуемых на криптобиржах.