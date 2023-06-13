Нидерланды и Канада выступили с совместным иском против Сирии

Власти Канады и Нидерландов совместно подали иск против сирийских властей в Международный суд ООН в Гааге, сообщила пресс-служба суда 12 июня на официальном сайте.

Власти Канады и Нидерландов совместно подали иск против сирийских властей в Международный суд ООН в Гааге, сообщила пресс-служба суда 12 июня на официальном сайте.

Власти Сирии обвиняются в нарушении Конвенции ООН против пыток.

«Сирия по меньшей мере с 2011 года совершила бесчисленное множество нарушений международного права с ее насильственными репрессиями в отношении гражданских выступлений», — утверждается в иске.

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжается гражданская война, власти страны до сих пор не контролируют всю территорию государства. Часть территории контролируется вооруженными формированиями так называемой сирийской оппозиции, в число которых входят и ультрарадикальные исламисты и террористы.

Стоит отметить, что несмотря на связи с радикальными террористическими группировками, сирийская оппозиция пользуется поддержкой со стороны правительства западных стран, в том числе Канады и Нидерландов.

Военные двух стран также задействованы в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, оккупировавшей часть территории Сирии без санкции со стороны официального Дамаска.