Рудник канадской компании Osino в Намибии Twin Hills даст первое золото к 2025 году

Решение о полном финансировании своего золоторудного проекта Twin Hills Gold в намибийском регионе Эронго недалеко от Карибиба примет к концу этого года канадская горнодобывающая компания Osino Resources Corp.

Решение о полном финансировании своего золоторудного проекта Twin Hills Gold в намибийском регионе Эронго недалеко от Карибиба примет к концу этого года канадская горнодобывающая компания Osino Resources Corp.

Заявление Osino Resources было сделано в понедельник в связи с полученными обнадеживающими результатами окончательного технико-экономического обоснования (ТЭО) этого проекта. В заявлении было сказано, что Twin Hills «быстро развивается за счет ускоренного бурения и ускоренных исследований в области разработки».

Хей Даун, соучредитель, президент и главный исполнительный директор Osino, прокомментировал: «Мы очень довольны результатами этого ТЭО, которое подтверждает, что Twin Hills является технически простым, долговечным и недорогим золотым проектом с очень сильной экономикой и большим потенциалом роста».

«Теперь, когда ТЭО завершено, — продолжил Даун, — мы немедленно приступим к детальному проектированию, и наше видение состоит в том, чтобы принять решение о строительстве с полным финансированием к концу 2023 года».

Он заверил, что результаты проведенного технико-экономического обоснования демонстрируют, что Twin Hills является очень надежным проектом, который принесет акционерам выдающуюся прибыль после того, как будет запущен в эксплуатацию, как он надеется, к концу 2025 или началу 2026 года.

Чистая приведенная стоимость (NPV) Twin Hills составляет $742 млн до до вычета налогов, а внутренняя норма доходности (IRR) составляет 34% при ставке дисконтирования 5% и цене золота $1750 за унцию. С учетом налогов, его чистая приведенная стоимость составляет $480 млн, а внутренняя норма доходности — 28% при ставке дисконтирования 5% и цене $1750 за унцию золота.

По словам руководства Osino, при спотовых ценах на золото ($1950 за унцию) проект принесет немногим менее $1,5 млрд чистых денежных потоков до налогообложения, что свидетельствует о высокой рентабельности, потенциале генерирования денежных средств и экономической эффективности проекта.

Общая капитальная стоимость проекта составляет $365 млн со сроком окупаемости 2,2 года. Срок службы рудника Twin Hills составит 13 лет с проектной мощностью переработки руды 5,0 млн тонн в год.