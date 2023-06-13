Хроническая нехватка ветеринаров стала проблемой на Западе

Общество потребления, созданное на Западе, оказалось несовместимым с профессиями, требующими сил, времени и дающими значительную эмоциональную нагрузку. Ветеринары всё реже работают с сельскохозяйственными животными.

Общество потребления, созданное на Западе, оказалось несовместимым с профессиями, требующими сил, времени и дающими значительную эмоциональную нагрузку. Ветеринары всё реже работают с сельскохозяйственными животными. Забота о домашних питомцах прибыльнее, не требует разъездов и внеурочной работы.

Канадский ветеринар из Онтарио со стажем 47 лет Доктор Глен Йейтс никогда не сталкивался с выгоранием потому, что принял напряженный характер работы как должное. С возрастом он заметил, что замедляется.

Как и в других странах, в Канаде не хватает ветеринаров для сельскохозяйственных животных. Крупным фермам легче добиться визита врача. Мелкие фермы остаются совершенно без обслуживания.

Йейтс объясняет нехватку ветеринаров в Онтарио желанием улучшить условия труда. По его словам, молодые ветеринары не хотят ехать далеко, и их не интересует работа по вызову. Вместо этого, они предпочитают работу в известных клиниках для домашних питомцев. Работающие с сельскохозяйственными животными часто испытывают эмоциональное выгорание. По словам Йейтс, причиной выгорания является стресс из-за невозможности помочь всем нуждающимся фермерам и животным.

Вместе со своим сыном Колином доктор Йейтс разработал телемедицинскую службу под названием VetsOn. Используя платформу виртуальной помощи, квалифицированные ветеринары предлагают клиентам видеоконсультации.

Приложение записывает разговоры для нормативных целей и отслеживает продолжительность встречи для расчета оплаты. После постановки диагноза лекарства отправляются прямо на ферму. В системе предусмотрены тесты по ветеринарной помощи, выявляющие, например, беременность или мастит. Тесты проводятся на ферме и не требуют отправки в лабораторию. Диагностика и лечение значительно ускоряется.

Йейтс не был «компьютерщиком», пока коронавирусные ограничения не заставили его работать удаленно. Удаленная работа позволяет ему обслуживать нескольких клиентов за время, которое раньше уходило на встречу с одним.

«Ветеринары хотят проводить время с животными, но иногда это неэкономично или вредит их собственному психическому здоровью», — сообщил Колин Йейтс.