При каких симптомах очень желательно как можно быстрее отправиться к врачу, а не запускать возможную болезнь

Когда настоятельно рекомендуется махнуть пренебрежительно рукой на признаки заболевания, а тут же записываться на приём у врача.

Хотя в Квебеке ситуация со здравоохранением не самая благополучная, но, всё же пока записаться на приём у врача доступно каждому. Если, не приведи судьба, сломали руку-ногу или внезапно появилась резкая боль, человек, конечно же, дома не отлеживается, но есть сомнительные случаи, когда совершенно непонятна серьёзность признаков – мало ли, что вдруг заболело, а, может быть, это от погоды или съел что-то не то, пройдёт завтра… Итак, при каких симптомах крайне желательно не откладывать дело в долгий ящик и обратиться к врачу. Запоминаем!:

Болит живот: У всех иногда живот побаливает, но если боли становятся регулярными, если они какие-то необычные (резкие, судорожные, мешающие передвигаться, не дающие спать), и если после похода в туалет облегчения не наступает, то речь может идти о гастрите, о болезни Крона (воспаление желудчно-кишечного тракта), развитии язвы, даже об аппендиците или о развитии опухоли. Не полагайтесь на авось, сходите к врачу и сделаейте анализы, которые тот предпишет.

У всех иногда живот побаливает, но если боли становятся регулярными, если они какие-то необычные (резкие, судорожные, мешающие передвигаться, не дающие спать), и если после похода в туалет облегчения не наступает, то речь может идти о гастрите, о болезни Крона (воспаление желудчно-кишечного тракта), развитии язвы, даже об аппендиците или о развитии опухоли. Не полагайтесь на авось, сходите к врачу и сделаейте анализы, которые тот предпишет. Болит голова: Да, у всех иногда побаливает голова. Мигрень может быть вызвана усталостью, стрессом или внешними условиями (например, при полёте на самолёте или если приходится дышать задымлённым воздухом), но если боли не проходят, если они повторяются часто и регулярно, если они очень сильные, приводят к частичной потери зрения, к тяжести в затылке, головокружениям, то очень возможно, это симптомы надвигающейся сердечной недостаточности. Немедленно к врачу!

Да, у всех иногда побаливает голова. Мигрень может быть вызвана усталостью, стрессом или внешними условиями (например, при полёте на самолёте или если приходится дышать задымлённым воздухом), но если боли не проходят, если они повторяются часто и регулярно, если они очень сильные, приводят к частичной потери зрения, к тяжести в затылке, головокружениям, то очень возможно, это симптомы надвигающейся сердечной недостаточности. Немедленно к врачу! Боль в спине: Разновидностей этих более довольно много. Болеть могут позвоночник, поясница, мускулы. Опять же боль может быть вызвана напряжением на работе или усталостью, но если она не проходит, крайне возможно, речь о звоночке, предупреждающем об артрите! Как правило, люди внимание на спинные боле не очень-то обращают. Но настоятельно рекомендуется сделать радиографию.

Разновидностей этих более довольно много. Болеть могут позвоночник, поясница, мускулы. Опять же боль может быть вызвана напряжением на работе или усталостью, но если она не проходит, крайне возможно, речь о звоночке, предупреждающем об артрите! Как правило, люди внимание на спинные боле не очень-то обращают. Но настоятельно рекомендуется сделать радиографию. Резкое изменение веса: Если вы соблюдаете диету, стараясь похудеть, или, наоборот, набрать вес, то беспокоиться не о чем. Но если вес резко теряется или же набирается, тогда как никаких изменений в привычках и в потреблении продуктов нет, то речь о возможной патологии — возможны заболевания щитовидной железы. Анализы покажут.

Если вы соблюдаете диету, стараясь похудеть, или, наоборот, набрать вес, то беспокоиться не о чем. Но если вес резко теряется или же набирается, тогда как никаких изменений в привычках и в потреблении продуктов нет, то речь о возможной патологии — возможны заболевания щитовидной железы. Анализы покажут. Постоянная утомляемость и усталост ь: Скорее всего, организм работает неправильно. Ни физиологически, ни психологически вы не справляетесь с поддержанием его в порядке. Визит к врачу, анализы, медикаментозное лечение помогут справиться и не допустить углубления болезни.

ь: Скорее всего, организм работает неправильно. Ни физиологически, ни психологически вы не справляетесь с поддержанием его в порядке. Визит к врачу, анализы, медикаментозное лечение помогут справиться и не допустить углубления болезни. Частые головокружения (но голова не болит): процесс часто сопровождается жужжанием в ушах. Проверить давление — скорее всего, оно повышено. Возможна инфекция в организме и другие болезни. Но не запускать!

процесс часто сопровождается жужжанием в ушах. Проверить давление — скорее всего, оно повышено. Возможна инфекция в организме и другие болезни. Но не запускать! Вагинальные инфекции у женщин: Немедленно обратиться к врачу, иначе может развиться пиелонефрит, уретрит и другие болезни.

Немедленно обратиться к врачу, иначе может развиться пиелонефрит, уретрит и другие болезни. Постоянный кашель, который никак не проходит: Вполне возможны разные серьёзные болезни — от полипов до развития аллергических реакций или роста опухоли.

Вполне возможны разные серьёзные болезни — от полипов до развития аллергических реакций или роста опухоли. Пигментационные пятна на коже (от роста родинки, до появления тёмных пятнышек и пятен разной формы): Не отмахиваться. Получить направление к дерматологу как можно быстрее, не хотим пугать, но речь может идти о развитии первых симптомов рака. Если обратиться вовремя, не запускать, то ничего страшного не произойдёт.

Итак, не болейте! А если заболели, то да пребудет с вами сила!