Бурное развитие нелегальных просмотров кинофильмов и телепрограмм

Хотя компании, производящие сериалы, развлекательные телепрограммы, кинофильмы пытаются бороться с нелегальным просмотром контента, все усилия проваливаются.

Сегодня Интернет переполнен предложениями посмотреть любой сериал или любой фильм. Не успевает компания выпустить новую серию хорошего сериала, как та тут же появляется на платформах, предоставляющих бесплатный просмотр его. Если на экраны выходит новый кинофильм, его бесплатную «интернет-версию» можно посмотреть буквально через пару дней после премьеры, а то и до неё.

По данным организации MUSO, которая пытается отслеживать ситуацию (хотя это и не всегда получается), в 2022 году нелегально, без платы за пользование, всевозможный контент, который изначально не предназначался для бесплатного распространения, просмотрели не менее 215 миллиардов раз (возможно, гораздо больше, так как очень сложно отследить, например, перехват пиратами спортивных платных программ и их немедленный запуск на собственных сайтах, где всё можно посмотреть без оплаты.) Всего было просмотрено не менее 480 тысяч фильм и сериалов (опять же, не считая реалити-шоу, спортивных передач и прочих выпусков, изначально платных). По сравнению с 2021 годом, количество нелегальных просмотров выросло примерно на 20%. В 2023 году процесс не только не затормозился, но и ускоряется.

Сегодня достаточно внести название фильма или любой передачи в окошко поиска любой поисковой системы, и в первых результатах мы увидим предложение просмотра бесплатно и без регистрации, причём качество даже премьерных кинокартин будет достаточно хорошее. Доходит до того, что сегодня решения о продлении сериала или о съёмках сиквела удачного кинофильма принимаются и с учётом оценки популярности этих программ на платформах, предоставляющих бесплатный доступ к передачам.

Причины желания пользователей не платить за просмотр понятны и очевидны — зачем тратить несколько долларов, если можно тут же самую программу посмотреть бесплатно. Некоторые гордо поясняют, что они отказываются помогать толстосумам набивать кошельки за счёт зрителя (явная попытка уйти от признания, что просто жаба мучит).

К сожалению, хотя желание обойтись без затрат понятны, положение очень серьёзно. Потери теле- и киноиндустрии настолько велики, что сериалы закрываются, на съёмки сиквела фильма бюджет не выделяется, спортивные телеканалы закрываются именно из-за того, что производитель не получил прибыли, которую поглотили пиратские показы. И ситуация ухудшается.

Валить всё на зрителя бесполезно и неправильно. Во-первых, желание сэкономить понятно и логично. Во-вторых, бум платных сетей и конкуренция между ними привели к тому, что зрителю надо делать выбор — либо платить за подписку на несколько платформ, каждая из которых предлагает парочку замечательных сериалов, но не больше, либо плюнуть и пойти к тем, кто предлагает бесплатные просмотры, где в одном месте собраны все интересные программы.

Есть ли выход? Сложно сказать. Возможно, надо идти неожиданным путём и нанести удар по тем, кто рекламируется на сайтах, предоставляющих пиратский контент (реально ли это, опять же, сложно сказать), возможно, выход в разработке и принятии новых законов, которые усложнят показ и просмотр незаконно распространяемого контента. На каждое даже кажущееся здравым предложение можно всегда найти возражения, это так. Но если выход найден не будет, то теле- и киноиндустрию ждут не самые хорошие времена. Стандартное, традиционное телевидение и привычные кинотеатры и так вымирают, как класс. И ведь вымрут, если ничего не изменится в ближайшем будущем.