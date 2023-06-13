Иммиграция с Александрой Мельниковой. Онтарио – единственная провинция куда можно упрощенно попасть на ПМЖ…

БЕЗ Канадского образования,

БЕЗ Канадского опыта работы,

БЕЗ высокого знания языка и

БЕЗ контракта на работу

КАК? – Приложите тест по французскому на среднем уровне!

16 марта провинция Онтарио опять отобрала франкофонов из системы Экспресс Энтри и пригласила их на ПМЖ в провинцию.

Балл в Экспресс Энтри нужно было иметь всего от 291 (!!!) – это высшее образование, возраст неограниченный и знание языка на среднем уровне.

Провинция пригласила две категории аппликантов:

Специалистов с опытом работы в сфере IT , строительства и ремесленничества с баллом в экспресс энтри от 291 до 489 : инженеры, менеджеры в компьютерных и информационных системах, специалисты в лесничестве, специалисты в сфере сельского хозяйства, специалисты по обработке и анализу данных, программисты и разработчики компьютерного обеспечения, веб дизайнеры, механики, электро-инженеры, инженеры химики, металлурги, геологи, мясники, пекари, супервайзеры по телекоммуникациям, установщики телефонных кабелей, операторы наземного транспорта, плотники, электрики, сантехники, штукатуры, укладчики кирпича, установщики окон, укладчики крыш, супервайзеры на фермах, авиа сборщики и инспектора на авиазаводах. Специалистов с опытом работы в сфере здравоохранения, образования и финансов с балом в Экспресс Энтри от 400 до 489: финансисты, менеджеры по подбору персонала, рекрутеры, администраторы, ассистенты администраторов, хирурги, лаборанты исследователи, специалисты по развитию речи, фармацевты, психологи, физиотерапевты, медсестры, акушерки, радиологи, медсестры по уходу за пожилыми людьми, ассистенты фармацевтов, директора и административный аппарат средних и начальных школ, преподаватели университетов и училищ, преподаватели школ, воспитатели детских садов, социальные работники, консультанты по развитию карьеры, ассистенты учителей школ, специалисты по работе с инвалидами.

Требования:

Высшее образование

Минимум год опыта работы в Канаде или за ее пределами

Знание французского на уровне intermediate по всем категориям

Не упустите возможность получить приглашение на ПМЖ. Это отличная возможность для тех, кто владеет французским языком, кто преподавал французский или просто практикует.

Все возможно! Если вам нужна консультация как ПРАВИЛЬНО создать профиль в системе Экспресс Энтри и вследствие получить приглашение подать на ПМЖ, пришлите, пожалуйста, запрос на емейл: info@skiimmigration.com

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755 website: www.skiimmigration.com