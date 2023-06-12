Средняя цена на жилье снизилась в пригородах Монреаля

Цены на жилые дома, продаваемые в пригородах Монреаля, падают после того, как взлетели за последние три года.

Цены на жилые дома, продаваемые в пригородах Монреаля, падают после того, как взлетели за последние три года. Даже если эта посадка в конечном итоге пройдет гладко, потенциальным покупателям все равно не удастся приобрести недвижимость своей мечты.

Еще в 2020 году Эмили соизволила и ее супруг начали просматривать объявления Centris в поисках редкой жемчужины. В их поле зрения: дом с тремя спальнями в Сент-Анн-де-плен, в Северной короне мегаполиса, примерно за 350 000 долларов. « в том году мы совершили не менее 30 поездок в ле-ле-ле, и на посещение ушло всего пять минут, и каждый раз было несколько предложений с завышенной ценой” »

После двух лет активных поисков и примерно 15 безрезультатных предложений о покупке пара разочаровалась и вместо этого купила дуплекс у родителей Эмили « без дополнительной цены или приветственного налога», поскольку продажа была совершена между членами одной семьи..

Достигнув пика в апреле 2022 года, средняя цена жилья, проданного в Квебеке в первом квартале 2023 года, упала на 4 %. « во второй половине 2022 года произошла коррекция цен,вызванная исчезновением явления завышения цен, – объясняет Чарльз Брант., директор отдела анализа рынка в Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека” »

Результат : недвижимость продается на более нормальных условиях, таких как осмотр, или при условии продажи другого дома. » Таким образом, мы видим, что происходит определенная нормализация рынков”, – констатирует аналитик.

Периферийные районы Монреаля испытывают наибольшую корректировку цен в этом году, поскольку именно в этих регионах в 2022 году наблюдался наибольший перегрев. Однако это снижение цен не является однородным даже среди пригородов Монреаля : в районе Дюверне в Лавале и в районе Ля Плейн в Терребонне цены на жилье снизились на 20 %. В то время как в Сен-Жероме цены в прошлом году продолжали расти на 8%.

Это замедление приветствуется брокерами по недвижимости, признает директор двух агентств недвижимости, расположенных в Лавале, где цены снизились на 6 %. « для нас тот факт, что ситуация успокоилась, это хорошая новость, потому что у нас будет время поработать с людьми, объясняет Мишель Деманж. Прошло два года с тех пор, как все были в бешенстве, это было нездорово».

Эти колебания цен могут быть объяснены не только общими экономическими условиями, но и местными условиями. Например, в Дюверне количество объектов недвижимости, выставленных на продажу, было чрезмерно низким в прошлом году, а цены выросли на 11%, по словам Мишель Деманж. Поскольку в этом районе проживают пожилые люди, брокерская компания выдвигает гипотезу о том, что пандемия ограничила их возможности наносить визиты или помешала их плану переехать в PPA. « В этом году у нас на 12% больше выставленных на продажу. У покупателя-покупателя есть больше возможностей для сравнения, поэтому нет перекупленности», – заключает она.

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Ольга Успенская

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