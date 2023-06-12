Компания Microsoft перенесёт исследования в сфере ИИ из Китая в Канаду

[Компания Microsoft Research Asia (MSRA), базирующаяся в Пекине, переводит своих ведущих исследователей в сфере искусственного интеллекта из Китая в Канаду/box]

Компания Microsoft Research Asia (MSRA), базирующаяся в Пекине, переводит своих ведущих исследователей в сфере искусственного интеллекта из Китая в Канаду. MSRA приступила к оформлению виз для лучших специалистов с целью их перевода в свой исследовательский институт в Ванкувере. Перебазирование от 20 до 40 сотрудников подразделения MSRA происходит в ответ на возросшую политическую напряжённость между США и Китаем, а также маневр, направленный на то, чтобы препятствовать переманиванию лучших специалистов в местные технологические компании.

Софтверный гигант планирует создать новую лабораторию в Ванкувере, которая будет организационно объединена с MSRA и предназначена для обеспечения лучшего взаимодействия с группами инженеров из Ванкувера. Лаборатория будет работать с людьми из других лабораторий MSR по всему миру, включая Китай.

Решение о переводе ведущих исследователей в сфере ИИ может вызвать гнев со стороны местных властей, которые стремятся привлечь талантливых специалистов, находящихся за рубежом, к работе в китайских компаниях. Однако Microsoft сохраняет сильное присутствие в Китае и разработала локализованные продукты для рынка, включая Windows и Office, а также поисковик Bing.

Несмотря на то, что компания Microsoft не всегда была безупречна в своих действиях, она продолжает оставаться одной из самых уважаемых и успешных компаний в мире. Ее продукты и технологии помогают людям по всему миру работать более эффективно и улучшать качество своей жизни.

Microsoft активно занимается исследованиями в области искусственного интеллекта и разработкой новых технологий, таких как голосовые помощники и виртуальная реальность. Она также работает над проектами связанными с экологией и энергосбережением.

Компания Microsoft имеет огромное влияние на мировую экономику и является одним из крупнейших работодателей в отрасли IT. Ее штат составляет более 160 тысяч человек по всему миру.