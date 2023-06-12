Учёные из Канады создали прибор, который поможет быстрее протрезветь

Канаде ученые разработали новое устройство, которое может помочь людям с тяжелым алкогольным отравлением.

В Канаде ученые разработали новое устройство, которое может помочь людям с тяжелым алкогольным отравлением. Обычно алкоголь нейтрализуется в печени, но ее пропускная способность ограничена и не может быть увеличена. Однако, ученые обратили внимание на то, что дыхание также может помочь вывести токсины из организма. Каждый, наверное, замечал специфический запах от пьяного человека, который возникает, когда насыщенная алкоголем кровь доходит до легких. В этот момент часть алкоголя выдыхается вместе с углекислым газом.

Однако, процесс можно ускорить с помощью гипервентиляции, то есть частого дыхания. Но при этом возникает проблема — человек может потерять сознание и почувствовать себя очень некомфортно. Канадские исследователи под руководством Джозефа Фишера разработали безопасную гипервентиляцию. Для этого к маске подводятся кислород и углекислый газ, что позволяет избежать потери слишком много углекислого газа.

Испытания прибора проводились на небольшой группе из пяти здоровых добровольцев. Они выпивали до состояния среднего опьянения, после чего в течение 2 дней исследователи проводили различные тесты. В результате прибор оказался эффективным: с ним испытуемые трезвели до трех раз быстрее.

Хотя исследование было очень ограниченным, сама технология не нова и уже была проверена. В прошлом году компания Thornhill Medical, основанная Фишером, получила от FDA разрешение на использование в реанимациях устройства ClearMate. Оно действует аналогично отрезвляющему аппарату и помогает при отравлении угарным газом. Фишер утверждает, что устройство можно будет использовать для лечения обоих состояний, а в будущем и некоторых других, таких как более токсичные формы отравления алкоголем.