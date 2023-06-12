Спецпредставитель премьера Канады по делу о вмешательстве в выборы покинул свой пост

Канадский чиновник, назначенный премьером Джастином Трюдо для расследования утверждений о том, что Китай пытался сорвать ход федеральных выборов в стране, внезапно подал в отставку, обвинив в этом “крайне предвзятую атмосферу”, окружающую его работу.

Канадский чиновник, назначенный премьером Джастином Трюдо для расследования утверждений о том, что Китай пытался сорвать ход федеральных выборов в стране, внезапно подал в отставку, обвинив в этом “крайне предвзятую атмосферу”, окружающую его работу.

Дэвид Джонстон был назначен в марте на фоне опасений, что правительство Трюдо не смогло адекватно отреагировать на угрозу иностранного вмешательства в последние всеобщие выборы. В письме Трюдо этот бывший генерал-губернатор Канады заявил, что нарастающая волна политических нападок привела к тому, что его назначение имело “обратный эффект”. “Поэтому я подаю в отставку не позднее конца июня 2023 года или как только я представлю краткий окончательный отчет, который, я надеюсь, будет раньше”, – написал он.

Неожиданное развитие событий последовало за его показаниями перед депутатами на этой неделе, в которых бывший генерал-губернатор назвал слухи, ставящие под сомнение его объективность, “откровенно ложными”. Он вызвал широкое разочарование среди политических лидеров и экспертов после того, как заявил, что публичное расследование бесполезно, потому что большая часть соответствующих материалов, необходимых для его проведения, останется секретной.

С момента своего назначения экс-генерал-губернатор столкнулся с жесткой критикой со стороны оппозиционных партий по обвинениям в предвзятости. Лидер консерваторов Пьер Пуаливр сослался на давнее знакомство Джонстона с семьей Трюдо.

Он также указал на членство Джонстона в Фонде Пьера Эллиотта Трюдо, который предоставляет образовательные стипендии. В конце мая большинство законодателей в Палате общин Канады приняли предложение, призывающее Джонстона сложить с себя полномочия спецпредставителя, сославшись на “серьезные вопросы” в связи с возможным конфликтом интересов.