Изображения известных артистов и актёров Квебека в незаконной рекламе от мошенников

Ряд продуктов, активно продвигаемых мошенниками на территории Квебека, используют изображения известных деятелей культуры и приписывают им выдуманные утверждения.

Предупреждение будет не лишним многим читателям. Особенно тем, кто мечтает похудеть или приобрести заряд энергии, усилить потенцию, а то и избавиться от застарелых болячек:

Мошенники всё активней используют Искусственный Интеллект в околпачивании покупателей. В последнее время в продвижении ряда “чудодейственных медицинских средств” воришки стали использовать фотографии с изображениями известных квебекцев и даже видеоролики, не которых актёры, музыканты, ведущие популярных программ, якобы, рассказывают о замечательных лекарствах. Благодаря Искусственному интеллекту стало возможным создавать ролики, на которых эти деятели культуры с восторгом повествуют о достоинствах продукта. Зрители не только видят любимого актёра, но и слышат его голос, узнают знакомые интонации, улыбаются, когда “актёр” произносит запомнившиеся зрителю знаковые фразы.

На самом деле, актёры и музыканты не имеют к этой рекламе никакого отношения. Их изображения взяты из общедоступных источников, а затем обработаны Искусственным Интеллектом. Теперь артисты, ни слухом ни духом не ведавшие о чудесных снадобьях, с удивлением видят, что у них “были проблемы с эрекцией” или же они ненароком набрали вес и никак не могли похудеть, пока не приобрели рекламируемое средство. Среди жертв обмана такие известные личности, как Éve-Marie Lortie, Gino Chouinard, Natalie Simard, Claude Legault и другие, которые взахлёб “рассказывают” Male Enhancement, ViaKeto и тому подобной ерунде.

Но покупатели ловятся. Да и как не поверить, когда тебе с придыханием хвалит очередное фуфло известный и уважаемый актёр. Можно ли как-то бороться с явлением? Наверняка, да, но организаторы сидят в конторах, находящихся далеко от Квебека, дотянуться до них сложно, продают они средства, которые в Канаде не запрещены к продаже и потреблению. Поэтому главная рекомендация – будьте крайне осторожны при выборе всевозможных примочек, настоек, таблеток и при заказе их онлайн. Не лишним будет и внимательно прочитать текст – например, на иллюстрации к этой заметке во французском тексте присутствует явная и хорошо видная ошибка в одном слове. Ну, а у сил правопорядка на одну головную боль больше – вылавливать и этих хитрецов.

А ведь Искусственный Интеллект ещё в младенческом возрасте. И что же будет дальше?