В Канаде создали каталог безымянных могил детей-индейцев

Каталог безымянных могил и пропавших без вести детей составили в организации Sto: lo Nation Британской Колумбии.

Каталог безымянных могил и пропавших без вести детей составили в организации Sto: lo Nation Британской Колумбии.

Проведенное расследование выявило по меньшей мере 158 случаев смерти детей, из них большинство произошло в больницах. Судя по документам, большинство детей умерли от таких болезней, как туберкулез, были также несчатные случаи. В нескольких случаях причина смерти неизвестна.

Все случаи относятся к четырем учреждениям: школе-интернату Святой Марии, Индустриальному институту Кокуалеца и больнице Кокуалеца, находящимся в долине Фрейзер, а также к школе Всех Святых в Йеле, Британская Колумбия.

Записи были найдены в десятках архивов, расположенных в 47 местах по всей Канаде. Руководитель проекта и исследователь Эмбер Костученко отметила, что работы продолжаются и у исследователей есть примерно половина из необходимых для расследования 70 тыс. документов.

«Из этих 35 000 документов мы рассмотрели лишь небольшую часть на сегодняшний день, — сообщила она. Тем не менее, мы уже нашли подробную информацию о погибших детях».

При этом исследователи, беседовавшие с бывшими воспитанниками школ-интернатов для детей индейцев, сообщают, что им рассказали о различных преступлениях против детей в этих местах. В частности, они рассказали о различных наказаниях, сексуальных посягательствах и голоде в интернатах. Также бывшие ученики рассказали о тайных захоронениях умерших детей.

Костученко подчеркнула, что у правительства Канады есть база данных на миллион документов, содержащая данные о каждом школьнике и сотрудниках учреждений, однако исследователи не имеют к ней доступа.