Сотрудники Ford в Канаде прекратили забастовку, добившись повышения зарплат

Соглашение с компанией Ford одобрили канадские сотрудники автогиганта, бастовавшие за повышение зарплат.

Соглашение с компанией Ford одобрили канадские сотрудники автогиганта, бастовавшие за повышение зарплат.

Сделка включает в себя повышение зарплат, премии и возобновляет практику выплаты компенсаций. Соглашение рассчитано на три года. Оно было одобрено как профсоюзом Unifor, так и компанией Ford.

«Бюллетени были подсчитаны, и вы ратифицировали 3-летнее соглашение, которое принесет огромные выгоды работникам автомобильной промышленности», — написала президент канадского отделения профсоюза Unifor Лана Панье. В компании Ford сделку назвали «исторической», отметив, что компания согласилась на рекордное повышение зарплат в истории Канады.

В Канаде на предприятиях Ford работают 5600 сотрудников. Они добились 10-процентного повышения зарплат в первый год соглашения и 2-процентного и 3-процентного в последующие годы. Премия в $10 тыс. полагается всем постоянным сотрудникам за производительность и качество, временные сотрудники будут вознаграждаться в размере $4 тыс.

Соглашение также предусматривает увеличение ежемесячного базового пособия, специального пособия во всех классах по пенсионным планам. Увеличение зарплат для некоторых старших сотрудников колеблется в пределах от 19% до 25%. Также запланирована расширение и модернизация завода по производству двигателей в Виндзоре и трансформация завода по производству электромобилей в Оквилле.

Отметим, что американские сотрудники Ford продолжают забастовку.