Гибель мужчины в собственной квартире в результате несчастного случая

В монреальском районе Montréal-Nord провалился пол в подвальной квартире (или же в квартире на первом этаже). В результате несчастного случая погиб проживающий в квартире мужчина.

Во второй половине дня субботы, 23 сентября, в монреальском районе Монреаль-Нор (Montréal-Nord) произошла трагедия – мужчина, живущий в sous-sol (basement, полуподвальное помещение) погиб в результате обрушения пола собственной квартиры. По всей видимости, когда жилец проходил по комнате, пол обрушился под его ногами, человек провалился, не успел ни удержаться, ни среагировать каким-то иным образом и погиб на месте. После обрушения пола рухнули и стены квартиры и, конечно, провалилась мебель. Тело погибшего было извлечено поздним вечером субботнего дня.

Надо отметить, что поступают противоречивые сообщения о том, находилась ли квартира в полуподвальном помещении или же на первом этаже, хотя, в принципе, местоположение квартиры дела не меняет.

По словам полиции и представителей службы Скорой помощи, в квартире находились ещё несколько человек, двое из них были госпитализированы, но их жизнь вне опасности. Ещё двое отказались от госпитализации, хотя им была оказана первая помощь, но они получили лишь ссадины и ушибы.

По словам представителей полиции, весьма возможно, что под обломками есть ещё один человек, но к утру воскресенья, 24 сентября, эти сведения не подтверждены, так как пробиться к месту катастрофы сложно, есть большая опасность того, что рухнет весь дом.

Разумеется, все жильцы были тут же эвакуированы, вокруг дома установлено ограждение, спасательные и поисковые работы продолжаются.

Возможно, в квартире проходил какой-то семейный праздник и люди танцевали, что и вызвало обрушение пола, хотя, разумеется, это не оправдание качеству постройки, если даже и катастрофу вызвали активные танцы.

Ведётся расследование причин инцидента.