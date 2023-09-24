Пять рецептов шашлыков для осенних посиделок

Давайте-ка запишем несколько рецептов не самых обычных шашлыков – шашлык из куриных желудочков, барбекю из свинины, шашлык в пиве, шашлык по-китайски, барбекю из курицы.

Лето уходит, так что, наверно, поздновато задумываться о шашлыках и барбекю… Хотя, и зимние шашлыки далеко не так неудобны, а только радуют глаз и вкус… А уж осенние, тем более…

Шашлык из куриных желудочков

Вообще-то, это называется по-модному барбекю, но мы уж по старинке шашлыком назовём. Тем более, как ни называй, а вкус изумителен.

Желудочки чистим, моём, укладываем слоями в широкую, но не глубокую миску. Каждый слой покрываем луком, травками, солим, перчим и окропляем гранатовым соком.

Сделано? Накрыли крышкой и пусть потомится часок.

Теперь на барбекю, тьфу ты, на шашлычницу, на шампура и жарим. Переворачиваем постоянно.

Сняли с шампуровом, переложили назад в тот же маринад, из которого доставали и снова накрыли крышкой. Минут 20-30 подеражали на малом огне (или далеко от него, так, чтобы желудочки притомились).

Сняли и на стол. Под варёно-печёную картошечку. С пивом – за милую душу.

Барбекю из свинины

Барбекю – почти то же самое, что шашлык. Разница только в том, что шашлык – на шампурах, а барбекю – на решетке. Так что, можно и шашлык свиной так же готовить.

Килограмм постной свинины – свиного филе, готовим предварительно – удаляя жир, если его много, промывая проточной водой и разрезав на “шашлычные” ломтики

Два средних корня имбиря режем кружочками

Имбирь и свинину укладываем на решётку, чередуя (или же надевая на шампуры поочередно)

Смазываем свинину смесью из раздавленного чеснока, оливкового масла, соли, лимонного сока порошка карри. Можно в смесь добавить немного любого соуса барбекю или табаско, но все ингредиенты добавляются по наитию, так сказать

И готовим, пока не подрумянится свининка и не станет вкусной до умопомрачения.

Шашлык в пиве

Готовится это блюдо очень просто, но, несмотря на это, оно аппетитно и очень вкусно и, не побоюсь этого слова, незабываемо.

Продукты на восемь порций шашлыка в пиве:

Шейка свинины – полтора килограмма

Поллитра светлого пива

Три луковицы

Соль, перец и травки ароматические по вкусу

Готовим шашлык:

Свиную шейку тщательно промываем под проточной водой Нарезаем мясо длинными полосками, а затем каждую полоску нарезаем кубиками Кубики солим, перчим, пересыпаем травкой и смешиваем Лук чистим, мелко-мелко рубим (а лучше натереть или пропустить через миксер) и смешиваем с мясом Медленно и аккуратно заливаем в мясо пиво, доливая таким образом, чтобы мясо не плавало в нём, а смешивалось – помогаем процессу размешиванием Оставляем шашлык мариноваться в пиве не меньше часа при комнатной температуре Ставим мясо в холодильник часов не двенадцать (держим под крышкой) Достаём шашлыки их холодильника и насаживаем на шампуры или же кладём на гриль, на решетку духовки, на противень – что больше нравится Жарим до готовности на гриле или в духовке, проверяя готовность тонкой палочкой

Шашлык по-китайски

Давным-давно китайцы изобрели тачку – они строили Великую Китайскую стену, без тачки камни сложно таскать было. А египтяне в корзинах таскали материал, поэтому стену не выстроили. А вот питались бы шашлыком, то выстроили бы. Хотя, конечно, есть люди, что мясо не едят. Но даже их дети шашлыки любят, особенно, когда выезд на природу. Одни словом, пролетая над Китайской стеной, рассказываем о шашлыках.

Ингредиенты для китайского шашлыка:

Говядина – два килограмма обычного мяса

Лук – две крупных луковицы

Оливковое масло

Шашлычный соус (барбекю)

Приправы, перец, соль, паприка, чеснок, петрушка, укроп и прочие зелени-пряности

Готовим шашлык по-китайски:

Оливковое масло смешиваем с шашлычным соусом, добавляем перец, чеснок (тертый или молотый), зелень и настаиваем пару недель Нарезаем мясо порционными кусками Лук натираем на мелкой терке Добавляем в лук соль, перец и настоявшееся масло Кладем мясо и тщательно перемешиваем Еще раз настаиваем смесь, но теперь всего лишь сутки. Не в холодильнике маринуем, а при обычной комнатной температуре! Жарим шашлык обычным способом.

Шашлык (барбекю) из курицы

Шашлыки тоже разные бывают. Иногда они называются “барбекю”. И барбекю-шашлык – не самое плохое подспорье голодному желудку.

Итак, готовим куриный шашлык:

Берём обычную курочку и нарезаем её кусочками – размером для обычного шашлыка Укладываем кусочки курицы в полиэтиленовый мешок Заливаем курицу кеифром или соком от двух лимонов – кому, что нравится Выдваливаем в мешочек головку чеснока, кольца от трёх небольших головок лука, добавляем соль и черный перец по вкусу Перемешиваем все ингредиенты и завязываем пакет Выдерживаем под прессом часа два-три (осторожней, чтобы пакет не порвался, не надо очень тяжёлый вес укладывать сверху) Теперь нанизываем куриное мясо на шампуры и на огонь!

Разумеется, точно так же можно готовить куриное мясо под гриль.