В Канаде указали на последствия закрытия центров лечения наркомании

Закрытие центров лечения наркомании в Квебеке усугубляет проблему бездомности, заявил представитель Коалиции общин за независимость Николя Бедар.

Закрытие центров лечения наркомании в Квебеке усугубляет проблему бездомности, заявил представитель Коалиции общин за независимость Николя Бедар.

Бедар, сам директор центра помощи наркоманам, напомнил, что с 2013 года в провинции было закрыто 16 таких центров с 830 койками для зависимых. Он возмутился такими действиями властей.

«Мы не говорим о лечении, мы не говорим о том, чтобы помочь им выбраться из страданий. Мы говорим о том, чтобы найти им кровать, чтобы переночевать, и заставить их вернуться на улицу на следующий день, или пойти туда, где они могут употребить наркотики, а затем вернуться на улицу», — заявил он, имея ввиду ночлежки и центры контролируемого приема наркотиков. Он также напомнил, что число бездомных растет из-за высоких цен на жилье.

В настоящее время наркологические центры переполнены, люди могут ожидать, чтобы попасть в них, несколько недель или даже месяцев. До начала эпидемии коронавируса ожидание занимало несколько часов, уточнил представитель коалиции.

«Мы проводим прямую связь с увеличением числа передозировок», — подчеркнул Бедар. По его словам, если финансирование центров не будет увеличено, половина из них закроется в течение ближайших 18 месяцев. При этом, отметил Бедар, в планы министра социальных служб провинции Лионеля Кармана увеличение финансирования наркологических центров не входит.

Напомним, в нескольких провинциях Канады пошли по пути легализации употребления наркотиков, включая «тяжелые». В настоящее время строятся центры приема наркотиков. Один из таких центров было решено разместить рядом со школой.