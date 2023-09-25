Канадский парламент извинился за приглашение бойца дивизии СС «Галичина»

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 25 сентября публично извинился за приглашение и чествование украинского националиста из войск СС — 98-летнего Ярослава Хунки.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 25 сентября публично извинился за приглашение и чествование украинского националиста из войск СС — 98-летнего Ярослава Хунки.

22 сентября по случаю визита в Канаду президента Украины Владимира Зеленского в парламент пригласили ветерана СС Ярослава Хунку. Но Энтони Рота якобы не знал точной биографии престарелого нациста и представил его расплывчато — ветераном борьбы против русских в годы Второй мировой войны.

Нациста встретили овациями, что потрясло весь здравомыслящий мир и вызвало огромный резонанс. Спустя три дня Рота опубликовал заявление, в котором покаялся в своей неосведомлённости.

«Позднее я узнал дополненную информацию и пожалел о приглашении Хунки. Я хочу в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира», — сказал Рота.

С его слов, онпринял решение о приглашении Хунки самостоятельно, о нём не знали собравшиеся в парламенте. «Я принимаю всю ответственность за свой поступок», — покаялся Энтони Рота.

Хунка состоял в 14-й добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Дивизию СС «Галиция/Галичина» сформировали в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение германских войск. В июле 1944 года она была почти полностью ликвидирована в сражении под Бродами.

Оставшийся контингент использовали в Словакии, Югославии и Австрии. В 1945 году «Галицию» вывели из состава войск СС и переименовали в 1-ю украинскую дивизию в составе Украинской национальной армии. Она сдалась полным составом американским и английским военным в мае 1945 года.