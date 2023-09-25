Фестиваль Гречневых галет в Луизвиле

В ближайшие выходные начинается большой традиционный фестиваль гречки в Луизвиле, на который, как всегда, съедутся десятки тысяч человек. Не пропустите!

Гречка, несомненно, национальная еда выходцев из разных стран бывшего СССР, в этом сомнения нет. Как и нет сомнения в том, что в Квебеке сложно бывает найти настоящую и традиционную гречку, к которой мы все привыкли, хотя в обычных магазинах встречается и гречневая мука и непрожаренная гречка, но всё это нет. Выручают магазины, которые торгуют привычными нам товарами.

Но гречка всё же не так уж неизвестна в Европе и в Канаде. Во французской Бретани блины из гречневой муки давным давно стали традиционными, а оттуда эти традиции проникли и в Квебек.

И вот в городе Луизвиль (Louisville), что находится в районе Центр-Квебека (Centre-du-Québec) уже много лет каждый сентябрь проходит фестиваль Гречневого Печенья (Festival de Sarrasin). В этом году праздник начинается 29 сентября и продлится вплоть до 8 октября. Это уже сорок четвёртый фестиваль гречки в Луизвиле, и с каждым разом он привлекает всё больше участников и гостей. Почему фестиваль проходит в Луизвиле? Ответ простой – потому что именно вокруг города раскинулись поля квебекской гречихи, и в нём же расположены фабрики по переработке гречки и изготовлению продуктов из неё.

Фестиваль галет из гречки, это не только дегустация самых разных блюд, но и масса культурных мерприятий: Концерты каждый вечер, от выступлений певцов до концертов рок-музыки и фольклора, игры (включая игры для детей и игры для пенсионеров), конкурсы, спортивные состязания, бинго, конкурсы танцев, мастер-классы по кулинарии, по танцам, по выращиванию растений, гонки автомобилей (!) и многое другое.

Разумеется, во время фестиваля можно не только попробовать продукт, но и закупиться власть. Но в меню не только гречка и не только галеты из неё, а и масса разнообразных блюд из мяса (от дичи до бизона), есть киоски по продаже сыра, по продаже всевозможных оригинальных соусов, сосисок и колбас по местным рецептам, пиво из местных пивоварен и много чего ещё.

8 октября в 14 часов начинается большой парад, провожающий фестиваль и прощающийся с ним до следующего года. Парад проходит по центральным улицам города и, как всегда, в ним примут участие многие тысячи гостей. Приглашаетесь и вы!

От Монреаля до Луизвиля чуть больше ста километров, так что поездка на автомобиле занимает часа полтора, но поездка того стоит, как видите. Начинаем готовиться к поездке на праздник. Забронируйте предстоящие выходные!

Подробности можно уточнить на официальном сайте фестиваля – https://festivalsarrasin.com. На нём же можно приобрести и входные билеты.