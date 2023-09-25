Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Отдых Афиша 29 сентября стартует Фестиваль Гречневых галет
Louisville
Один из первых фестивалей Гречки в Луизвиле. Фото с сайта фестиваля.

29 сентября стартует Фестиваль Гречневых галет

Megan Jorgensen Сен 25, 2023 Афиша, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Полезные продукты, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 73 Просмотров

Фестиваль Гречневых галет в Луизвиле

В ближайшие выходные начинается большой традиционный фестиваль гречки в Луизвиле, на который, как всегда, съедутся десятки тысяч человек. Не пропустите!

Гречка, несомненно, национальная еда выходцев из разных стран бывшего СССР, в этом сомнения нет. Как и нет сомнения в том, что в Квебеке сложно бывает найти настоящую и традиционную гречку, к которой мы все привыкли, хотя в обычных магазинах встречается и гречневая мука и непрожаренная гречка, но всё это нет. Выручают магазины, которые торгуют привычными нам товарами.

Но гречка всё же не так уж неизвестна в Европе и в Канаде. Во французской Бретани блины из гречневой муки давным давно стали традиционными, а оттуда эти традиции проникли и в Квебек.

И вот в городе Луизвиль (Louisville), что находится в районе Центр-Квебека (Centre-du-Québec) уже много лет каждый сентябрь проходит фестиваль Гречневого Печенья (Festival de Sarrasin). В этом году праздник начинается 29 сентября и продлится вплоть до 8 октября. Это уже сорок четвёртый фестиваль гречки в Луизвиле, и с каждым разом он привлекает всё больше участников и гостей. Почему фестиваль проходит в Луизвиле? Ответ простой – потому что именно вокруг города раскинулись поля квебекской гречихи, и в нём же расположены фабрики по переработке гречки и изготовлению продуктов из неё.

Фестиваль галет из гречки, это не только дегустация самых разных блюд, но и масса культурных мерприятий: Концерты каждый вечер, от выступлений певцов до концертов рок-музыки и фольклора, игры (включая игры для детей и игры для пенсионеров), конкурсы, спортивные состязания, бинго, конкурсы танцев, мастер-классы по кулинарии, по танцам, по выращиванию растений, гонки автомобилей (!) и многое другое.

Разумеется, во время фестиваля можно не только попробовать продукт, но и закупиться власть. Но в меню не только гречка и не только галеты из неё, а и масса разнообразных блюд из мяса (от дичи до бизона), есть киоски по продаже сыра, по продаже всевозможных оригинальных соусов, сосисок и колбас по местным рецептам, пиво из местных пивоварен и много чего ещё.

8 октября в 14 часов начинается большой парад, провожающий фестиваль и прощающийся с ним до следующего года. Парад проходит по центральным улицам города и, как всегда, в ним примут участие многие тысячи гостей. Приглашаетесь и вы!

От Монреаля до Луизвиля чуть больше ста километров, так что поездка на автомобиле занимает часа полтора, но поездка того стоит, как видите. Начинаем готовиться к поездке на праздник. Забронируйте предстоящие выходные!

Подробности можно уточнить на официальном сайте фестиваля – https://festivalsarrasin.com. На нём же можно приобрести и входные билеты.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*