Если вы хотели приобрести домик Селин Дион, то поздно, он продан

Раньше думать надо было, если собирались приобрести дом, в котором жили Селин Дион и её мама. Он продан всего за 2 миллиона сто тысяч долларов.

Итак, завершилась операция купли-продажи дома Селин Дион в Лавале, прямо на реке Тысячи островов, с прекрасным видом на реку и окрестную природу.

Хотя “наше всё” Селин Дион выставила дом на продажу за 2,4 миллиона долларов, в конце концов, покупатель сумел уломать певицу и приобрёл недвижимость за 2 миллиона сто тысяч.

Дом замечательный, что есть, то есть – в нём присутствуют все элементы хорошего, добротного жилища. Есть большой холл, в который гость попадает, входя с улицы через главную дверь, есть две просторные и удобные кухни, есть солярий, где можно загорать даже в холодные зимние вечера, наслаждаясь видом окрестностей через застеклённые стены, большая столовая, большая гостиная, уютные кабинеты, удобные спальные комнаты, ванные комнаты, гардеробная, даже игровая комната… Конечно же, такой дом не может обойтись без большого заднего дворика…

Одним словом, речь о настоящем замке, достойном сказочной принцессы. “Замок” был выставлен на продажу уже относительно давно, но продан только что. Имя покупателя пока не сообщается (хотя всё тайное становится явным – оно обязательно появится в реестре недвижимости). Продавала дом Селин Дион, в котором в последнее время жила её мама, компания ReMax.

А вы, если откладывали деньги на покупку этого домика с видом на реку, теперь локти кусаете, а поздно! Быстрее надо было думать!