Мировое сообщество требует извинений

Депутат голландской партии “Форум за демократию” (FVD), европарламентарий Марсель де Грааф в социальной сети X, комментируя чествование 98-летнего эсэсовца в парламенте Канады во время выступления Владимира Зеленского, задался вопросом о том, не в нормализации ли нацизма заключается поддержка Киева. “Эсэсовцу аплодируют во время выступления Зеленского. В этом ли заключается поддержка Украины – в нормализации нацизма? Левая элита отвратительна”, – написал де Грааф.

МИД Белоруссии потребовал извинений от официальных властей Канады за приглашение экс-бойца дивизии СС «Галичина» украинского происхождения Ярослава Хунки в парламент. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики. «В Беларуси возмущены и глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС “Галичина” в Палате общин канадского парламента. Ждем официальных извинений руководства Канады», — сказано в сообщении МИД.

Израильское антифашистское движение решительно осуждает приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии “Галичина” войск СС, и ожидает, что власти еврейского государства выступят с соответствующей реакцией, заявил председатель движения Дмитрий Трапиров. По его словам, антифашистское движение направит письмо послу Израиля в Канаде с просьбой высказаться о недопустимости подобных действий.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский заявил, что страна никогда не смирится с героизацией нацистских преступников. Таким образом он раскритиковал приглашение и чествование в парламенте Канады престарелого ветерана дивизии СС «Галичина».

Инцидент в парламенте Канады с чествованием эсэсовца говорит о том, что лидер Украины Владимир Зеленский продолжает восхвалять нацистов. Таким мнением поделился французский политик Флориан Филиппо. Соответствующее заявление было размещено на его странице в социальной сети X.

Российский посол в Канаде Олег Степанов направит местным властям официальный протест из-за того, что в парламенте чествовали украинского националиста.

Дэн Паннетон, директор центра по изучению Холокоста: «Есть множество преступлений, за которые люди не ответили. И это одно из них. Чествуя нацистов в парламенте, мы как будто легализуем всё то, что они сделали. Если человек воевал в составе дивизии СС, он не может сказать, что воевал против коммунизма. Нет, он все равно был частью нацистской военной машины».

Эти и многие другие реакции общества очевидны. Но Трюдо не попытался извиниться, а решил выкрутиться в очередной раз. Правда, неудачно.

Реакция официальных властей Канады не заставила себя ждать. Спикер парламента Энтони Рота, который назвал Хунку героем, извинился за приглашение. Джастин Трюдо поддержал коллегу. По его словам, о том, что такой человек будет в списке гостей, ни канадская, ни украинская стороны не знали. Однако многие тут же обвинили Трюдо в лукавстве. По словам лидера консервативной партии, за приглашение гостей в парламент отвечает «личная служба протокола» Трюдо, так что премьер не мог не знать, кого там будут приветствовать.

Кабинет премьер-министра олицетворил себя. Неожиданно-откровенно. Захотят ли лидеры стран иметь после этого с ним серьезные дела, покажет время. Но пятно расплывается.