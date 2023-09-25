Две акции в Торонто: в поддержку Нагорного Карабаха и против провокаций Армении

Акция в поддержку Нагорного Карабаха прошла в канадском городе Торонто, сообщает представитель армянской общины Ишхан Казарян в социальных сетях.

Акция в поддержку Нагорного Карабаха прошла в канадском городе Торонто, сообщает представитель армянской общины Ишхан Казарян в социальных сетях.

Сотни граждан армянского происхождения провели акции информирования на улицах города. Многие участники пришли на акцию вместе с семьями и даже малолетними детьми. Они держали в руках плакаты следующего содержания: “Азербайджан осуществляет геноцид”, “SOS Арцах”, “Нагорному Карабаху нужен гуманитарный коридор”, “Проснись Канада – в Нагорном Карабахе геноцид” и т.д.

Напомним, 19 сентября ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Официальный Баку заявил о начале “антитеррористических мероприятий локального характера”, утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам. Однако под обстрел попали гражданские инфраструктуры, есть погибшие среди мирного населения.

Также в Торонто азербайджанская община провела информационную акцию, направленную на поддержку мирных усилий Азербайджана. Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой. В ходе акции в центре Торонто был создан уголок под названием “Карабах – это Азербайджан!”.

Здесь демонстрировались плакаты с лозунгами “Азербайджан хочет мира, Армения хочет войны”, “Армения отвергает мир, выбирает войну”, “Армения, подпиши мирный договор!”, “Остановите незаконную деятельность армянских сепаратистов!”, “Армения, прекрати минировать наши земли!” , “Армянские мины убивают мирных жителей!”, “Мы требуем справедливости для жертв мин!”, “Остановите экологический террор со стороны Армении!”, “Требуем справедливости в вопросе уничтожения экологической среды Карабаха!” и другие.

Общественные активисты распространяли брошюры под названием “Срочный призыв к действию: решение критических вопросов в Азербайджане”, в которых жителям Торонто подробно рассказывается о военных и экологических преступлениях Армении.

Было отмечено, что на протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана – Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией. Армия Азербайджана ведет героическую борьбу с армянскими фашистами, освободив часть оккупированной территории от агрессоров.