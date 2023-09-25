Новая федеральная мера отменяет налог на добавленную стоимость при строительстве арендного жилья по всей Канаде

Посредством законопроекта C-56, Закона о доступном жилье и продуктах питания, федеральное правительство заявило, что оно предприняло следующий шаг в своих планах по ускорению строительства нового жилья и стабилизации цен на продукты питания.

Посредством законопроекта C-56, Закона о доступном жилье и продуктах питания, федеральное правительство заявило, что оно предприняло следующий шаг в своих планах по ускорению строительства нового жилья и стабилизации цен на продукты питания.

Христя Фриланд, заместитель премьер-министра и министр финансов, заявила, что законопроект C-56 отменит GST на строительство нового арендного жилья по всей стране. Цель состояла бы в том, чтобы стимулировать строительство большего количества многоквартирных домов, студенческого жилья и резиденций для пожилых людей.

“Это усовершенствование увеличивает скидку на аренду GST с 36% до 100% и устраняет существующие пороговые значения поэтапного отказа от скидки на аренду GST для новых проектов арендного жилья”, – сообщило федеральное правительство. “Для арендуемой квартиры с двумя спальнями стоимостью 500 000 долларов повышенная скидка на аренду GST обеспечила бы налоговые льготы в размере 25 000 долларов”.

“Нашим приоритетом с 2015 года было создание сильного среднего класса, чтобы каждый мог добиться успеха”, – сказала Фриланд. “Благодаря тому, что такие провинции, как Онтарио, Ньюфаундленд и Лабрадор, последуют нашему примеру, отменив провинциальные налоги на новую аренду, мы быстрее построим больше арендуемого жилья и будем поощрять новые постройки к прорыву”.

Фриланд добавила, что законодательство, которое стало первым федеральным законопроектом, представленным на осеннем заседании парламента, подстегнет усиление конкуренции в продуктовом секторе – главным образом, предоставив больше полномочий Бюро по конкуренции “расследовать случаи, когда отрасли ведут себя несправедливо, например, когда происходит установление цен или их завышение, и принимать правоприменительные меры”. действие”.

Законопроект будет направлен на антиконкурентные слияния, которые повышают цены и ограничивают выбор для канадских потребителей, а также наделит Бюро по вопросам конкуренции полномочиями “блокировать сотрудничество, которое подавляет конкуренцию и потребительский выбор, особенно в ситуациях, когда крупные бакалейные лавки препятствуют более мелким конкурентам открывать свои предприятия поблизости”

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