Иммиграция с Александрой Мельниковой. Программа получения ПМЖ по сельскохозяйственному направлению!

Нужен только год опыта работы, которая не предполагает образования или высокого уровня английского! Знаете о такой? Нет – тогда рассказываю)

Изначально запущенная как трехлетний пилотный проект в 2020 году, Канада продлила пилотный проект Agri-Food до 14 мая 2025 года в мае 2023 года.

Что нужно, чтобы подать на ПМЖ по этой программе? –

минимум 1 год непрерывного, несезонного, полного рабочего дня опыта за последние 3 года в следующих позициях:

Мясники – розничная и оптовая торговля

Раздельщики мяса и рыбы – розничная и оптовая торговля

Промышленные мясники и раздельщики мяса и смежные рабочие

Подрядчики сельскохозяйственных услуг и супервайзеры на фермах

Специализированные рабочие по скотоводству и операторы сельскохозяйственной техники

Рабочие по скотоводству

Рабочие в пищевой и питьевой промышленности

Рабочие по уборке урожая



Этот опыт должен был быть получен на основе разрешения на работу с LMIA (минимум 12 месяцев). ОПЫТ ПОЛУЧЕННЫЙ ПРОСТО НА ОТКРЫТОМ РАЗРЕШЕНИИ НА РАБОТУ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА ЭТУ ПРОГРАММУ. Вам нужно будет переделать ваше разрешение на работу.

предложение о работе на полный рабочий день, постоянное, не сезонное, в одной из подходящих профессий. образование, эквивалентное канадскому среднему образованию. достаточно средств для переселения, чтобы поддержать вас и вашу семью (даже если они не едут с вами) для переезда в Канаду. действующий статус временного резидента (если вы уже в Канаде). минимальный балл по языку уровень 4.

Александра Мельникова, лицензированный иммиграционный консультант

Приглашаю вас также следить за нашим блогом по иммиграции на нашем сайте: www.skiimmigration.com, на моей странице в фейсбуке – SKI Immigration services, а также присоединиться к моему телеграмм каналу – skiimmigrationCanada.

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек, Саскачеван и Манитоба, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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