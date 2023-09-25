Иммиграция с Александрой Мельниковой. Программа получения ПМЖ по сельскохозяйственному направлению!

Нужен только год опыта работы, которая не предполагает образования или высокого уровня английского! Знаете о такой? Нет – тогда рассказываю)
Изначально запущенная как трехлетний пилотный проект в 2020 году, Канада продлила пилотный проект Agri-Food до 14 мая 2025 года в мае 2023 года.
Что нужно, чтобы подать на ПМЖ по этой программе? –
- минимум 1 год непрерывного, несезонного, полного рабочего дня опыта за последние 3 года в следующих позициях:
- Мясники – розничная и оптовая торговля
- Раздельщики мяса и рыбы – розничная и оптовая торговля
- Промышленные мясники и раздельщики мяса и смежные рабочие
- Подрядчики сельскохозяйственных услуг и супервайзеры на фермах
- Специализированные рабочие по скотоводству и операторы сельскохозяйственной техники
- Рабочие по скотоводству
- Рабочие в пищевой и питьевой промышленности
- Рабочие по уборке урожая
Этот опыт должен был быть получен на основе разрешения на работу с LMIA (минимум 12 месяцев). ОПЫТ ПОЛУЧЕННЫЙ ПРОСТО НА ОТКРЫТОМ РАЗРЕШЕНИИ НА РАБОТУ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА ЭТУ ПРОГРАММУ. Вам нужно будет переделать ваше разрешение на работу.
- предложение о работе на полный рабочий день, постоянное, не сезонное, в одной из подходящих профессий.
- образование, эквивалентное канадскому среднему образованию.
- достаточно средств для переселения, чтобы поддержать вас и вашу семью (даже если они не едут с вами) для переезда в Канаду.
- действующий статус временного резидента (если вы уже в Канаде).
- минимальный балл по языку уровень 4.
Александра Мельникова, лицензированный иммиграционный консультант
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Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек, Саскачеван и Манитоба, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.
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