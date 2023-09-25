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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. Программа получения ПМЖ по сельскохозяйственному направлению!

Иммиграция с Александрой Мельниковой. Программа получения ПМЖ по сельскохозяйственному направлению!

Svitlana Matviyenko Сен 25, 2023 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 32 Просмотров

Нужен только год опыта работы, которая не предполагает образования или высокого уровня английского! Знаете о такой? Нет – тогда рассказываю)

Изначально запущенная как трехлетний пилотный проект в 2020 году, Канада продлила пилотный проект Agri-Food до 14 мая 2025 года в мае 2023 года.

Что нужно, чтобы подать на ПМЖ по этой программе? –

  1. минимум 1 год непрерывного, несезонного, полного рабочего дня опыта за последние 3 года в следующих позициях:
  • Мясники – розничная и оптовая торговля
  • Раздельщики мяса и рыбы – розничная и оптовая торговля
  • Промышленные мясники и раздельщики мяса и смежные рабочие
  • Подрядчики сельскохозяйственных услуг и супервайзеры на фермах
  • Специализированные рабочие по скотоводству и операторы сельскохозяйственной техники
  • Рабочие по скотоводству
  • Рабочие в пищевой и питьевой промышленности
  • Рабочие по уборке урожая

Этот опыт должен был быть получен на основе разрешения на работу с LMIA (минимум 12 месяцев). ОПЫТ ПОЛУЧЕННЫЙ ПРОСТО НА ОТКРЫТОМ РАЗРЕШЕНИИ НА РАБОТУ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА ЭТУ ПРОГРАММУ. Вам нужно будет переделать ваше разрешение на работу.

  1. предложение о работе на полный рабочий день, постоянное, не сезонное, в одной из подходящих профессий.
  2. образование, эквивалентное канадскому среднему образованию.
  3. достаточно средств для переселения, чтобы поддержать вас и вашу семью (даже если они не едут с вами) для переезда в Канаду.
  4. действующий статус временного резидента (если вы уже в Канаде).
  5. минимальный балл по языку уровень 4.

Александра Мельникова, лицензированный иммиграционный консультант

Приглашаю вас также следить за нашим блогом по иммиграции на нашем сайте: www.skiimmigration.com, на моей странице в фейсбуке – SKI Immigration services, а также присоединиться к моему телеграмм каналу – skiimmigrationCanada.

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек, Саскачеван и Манитоба, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

info@skiimmigration.com

438-878-7755

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