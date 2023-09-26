Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Авторы Меган Хорхенсен Международный аэропорт Монреаля – один из худших в Северной Америке
aeroport
Монреальский аэропорт. Надо исправляться!

Международный аэропорт Монреаля – один из худших в Северной Америке

Megan Jorgensen Сен 26, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Общество, Опрос, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 82 Просмотров

Аэропорт Монреаль-Трюдо (PET) сочли одним из худших в Северной Америке

Аэропорт PET – монреальский международный аэропорт, признан почти самым плохим в категории “больших международных аэропортов” США и Канады.

Американское агентство по изучению общественного мнения J. D. Power провело опрос, касающийся аэропортов США и Канады. Оценка велась по уровню обслуживания, качеству удобств, вежливости персонала, наличию дополнительных услуг (камеры хранения багажа, курительные комнаты, качество еды в кафе и ресторанах и т.д. и т.п.) Оценивались международные аэропорты по разным категориям. Монреальский аэропорт относится к категории “больших” и оценивался он именно в этой категории. К этой категории относятся аэропорт, обслуживающие от 10 до 33 миллионов пассажиров в год.

Итак, результаты для аэропорта PET (монреальский международный аэропорт имени Пьера-Элиота Трюдо) оказались неутешительны. В 2023 году наш главный аэропорт занял 25ое место из 27 оцененных больших международных аэропортов. Но можно с облегчением вытереть пот со лба – есть, куда откатываться, так как международный аэропорт Гонолулу и международный аэропорт Филадельфии признаны ещё более неприятными для пассажиров.

Первое место – звание лучшего аэропорта в категории “больших”, завоевал аэропорт Тампы, во Флориде. Из канадских аэропортов этой категории неплохие результаты показал аэропорт Калгари (десятое место). Остальные наши аэропорты заняли средние позиции, а Монреаль, как уже сказано, плетётся в хвосте.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*