Аэропорт Монреаль-Трюдо (PET) сочли одним из худших в Северной Америке

Аэропорт PET – монреальский международный аэропорт, признан почти самым плохим в категории “больших международных аэропортов” США и Канады.

Американское агентство по изучению общественного мнения J. D. Power провело опрос, касающийся аэропортов США и Канады. Оценка велась по уровню обслуживания, качеству удобств, вежливости персонала, наличию дополнительных услуг (камеры хранения багажа, курительные комнаты, качество еды в кафе и ресторанах и т.д. и т.п.) Оценивались международные аэропорты по разным категориям. Монреальский аэропорт относится к категории “больших” и оценивался он именно в этой категории. К этой категории относятся аэропорт, обслуживающие от 10 до 33 миллионов пассажиров в год.

Итак, результаты для аэропорта PET (монреальский международный аэропорт имени Пьера-Элиота Трюдо) оказались неутешительны. В 2023 году наш главный аэропорт занял 25ое место из 27 оцененных больших международных аэропортов. Но можно с облегчением вытереть пот со лба – есть, куда откатываться, так как международный аэропорт Гонолулу и международный аэропорт Филадельфии признаны ещё более неприятными для пассажиров.

Первое место – звание лучшего аэропорта в категории “больших”, завоевал аэропорт Тампы, во Флориде. Из канадских аэропортов этой категории неплохие результаты показал аэропорт Калгари (десятое место). Остальные наши аэропорты заняли средние позиции, а Монреаль, как уже сказано, плетётся в хвосте.