Кузнечики в Квебеке

Небольшой рассказ о приятных представителях квебекской фауны – о кузнечиках. Которые в траве сидят и отбиваются от лягушек, прожорливых брюшек.

А давайте отдохнём от политики и экономики. Вспомним о животном мире Квебека.

Сентябрь и начало октября — последние деньки в году, когда в Квебеке можно послушать «оперное пение» кузнечиков, хотя, конечно же, «поют» они хором в жаркую погоду, которая, постепенно, отступает. Но детям всегда интересно узнать что-то новое об окружающем мире, так что расскажите им и о кузнечиках:

Кузнечики — это насекомые, принадлежащие к отряду прямокрылых. Они хорошо известны благодаря своей способности прыгать на большие расстояния с помощью своих мощных задних ног. Кузнечики распространены почти повсеместно и обитают в парках, на лугах, в полях, в лесах и даже в тропических джунглях.

Все кузнечики отличаются умением «петь» – на самом деле они издают звуки с помощью процесса, называемого по-научному стридуляцией. У многих видов кузнечиков на передних крыльях имеются специальные структуры, позволяющие им « петь » — одно крыло имеет ряд зубчиков, а другое — гребенку. Когда кузнечик теребиит крыльями, зубчики одного крыла скребут по гребенке другого, производя характерные звуки.

Звуки, которые производят кузнечики, имеют разные частоты и тембры, в зависимости от вида, и обычно служат для привлечения партнёров для размножения. Некоторые виды кузнечиков могут производить очень громкие « трели», слышимые на расстоянии нескольких сотен метров.

В Квебеке кузнечиков можно встретить в самых разных экосистемах, от лесов до городских дворов. Они представляют собой важный элемент местной фауны и могут играть ключевую роль в экосистемах, служа пищей для многих видов птиц и млекопитающих.

Кузнечики — это в основном растительноядные насекомые, хотя некоторые виды могут быть всеядными. Они питаются листьями, цветами, семенами, плодами и другими частями растений.

Кузнечики размножаются через яйцекладку. Самка откладывает яйца в почву или растения, а через некоторое время из яиц появляются личинки, которые становятся взрослыми кузнечиками.

Суеверия, которые относятся к кузнечикам

В различных культурах кузнечикам приписываются разные деяния, и они играют роль определённых символов. В некоторых культурах кузнечики считаются символом удачи и благополучия, тогда как в других они могут быть знаком предстоящих бедствий или неурожая.

В некоторых культурах кузнечики также ассоциируются с воскрешением и бессмертием из-за их способности прыгать.