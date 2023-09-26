Польский министр призвал проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца

Проработать вопрос экстрадиции из Канады бывшего эсэсовца Ярослава Хунки предложил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, текст письма чиновник опубликовал 26 сентября на своей странице в соцсети X (Twitter).

Проработать вопрос экстрадиции из Канады бывшего эсэсовца Ярослава Хунки предложил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, текст письма чиновник опубликовал 26 сентября на своей странице в соцсети X (Twitter).

Чарнек в письме обратился к директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому «с просьбой срочно изучить документы, находится ли Ярослав Хунка в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения».

Польский министр напомнил, что наличие признаков таких преступлений является основанием для запроса об экстрадиции.

Ранее 22 сентября после выступления Зеленского в парламенте Канады слово предоставили 98-летнему Ярославу Хунке, который воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС «Галичина». Это подразделение воевало на стороне немецких нацистов против Красной Армии, а также известно кровавыми расправами над белорусами, евреями, поляками и словаками.

Выступление бывшего эсэсовца вызвало аплодисменты собравшихся, включая Зеленского и Трюдо. Впоследствии спикер канадского парламента извинился за случившееся перед еврейскими общинами Канады и всего мира.

Посол России в Канаде Олег Степанов отметил, что случившееся не является ошибкой, это закономерный итог безнаказанности для нацистских преступников, которые укрылись от возмездия в североамериканской стране.