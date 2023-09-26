В Квебеке снова начнут вакцинировать от коронавируса в октябре

Серьезная кампания по вакцинации от коронавируса будет развернута в канадской провинции Квебек с 10 октября, сообщил министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе.

Серьезная кампания по вакцинации от коронавируса будет развернута в канадской провинции Квебек с 10 октября, сообщил министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе.

«С 10 октября начнется серьезный период вакцинации», — заявил он во время пресс-конференции в Монреальском институте сердца. По словам министра, сперва вакцину предложат самым уязвимым гражданам.

Директор общественного здравоохранения Квебека Люк Буало отметил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией обычно наступает в декабре-январе, поэтому власти хотят подготовиться к нему заранее. В провинции заявили, что вакцины, необходимые для вакцинации от коронавируса уже имеются, как и всё необходимое для диагностики коронавируса.

Ранее министерство здравоохранения Канады одобрило применение новой вакцины от коронавируса, нацеленной на штамм Omicron XBB.1.5. Ей смогут прививать канадцев в возрасте от шести лет.

Напомним, согласно исследованию, до 10% медиков Квебека переболели «долгим» ковидом несмотря на вакцинацию, а более половины медиков испытывали симптомы коронавирусной инфекции в течение минимум года.