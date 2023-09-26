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Новости Провис “вниз головой” на аттракционе в канадском «парке чудес»
Фото: https://lenta.ru/

Провис “вниз головой” на аттракционе в канадском «парке чудес»

Виктория Христова Сен 26, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Провис “вниз головой” на аттракционе в канадском «парке чудес» отключены 42 Просмотров

Более получаса катились слезы из глаз свисающих вниз головой посетителей аттракциона в парке «Страна чудес» канадского города Вон (провинция Онтарио).

Более получаса катились слезы из глаз свисающих вниз головой посетителей аттракциона в парке «Страна чудес» канадского города Вон (провинция Онтарио).

Около 11 часов субботнего вечера кабина аттракциона-«маятника» «Лесоруб размахивает топором» к ужасу заполнивших ее любителей острых ощущений зависла в верхней точке в результате неиcправности приводного механизма.

Леденящие кровь кадры из социальных сетей показывают, как люди, потерявшие чувствительность в ногах, в буквальном смысле болтаются на высоте 23 метров над популярным парком развлечений.

Аттракцион, оснащенный двумя маятниками в форме топора, открылся в 2018 году. Сейчас ведется выявление причин чрезвычайного происшествия, сообщает издание.

 

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