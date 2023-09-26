В Канаде детям приходится слишком долго ждать операций на позвоночнике

40% детей, которым необходима операция на позвоночнике, приходится ждать ее слишком долго, говорится в опубликованном 25 сентября докладе некоммерческого аналитического центра Conference Board of Canada.

40% детей, которым необходима операция на позвоночнике, приходится ждать ее слишком долго, говорится в опубликованном 25 сентября докладе некоммерческого аналитического центра Conference Board of Canada.

«Время ожидания в Канаде для операции на позвоночнике, в которой нуждаются дети, намного превышает рекомендуемые безопасные клинические сроки в нескольких провинциях», — сообщается в отчете. Исследователи подсчитали, что такие задержки обходятся канадской системе здравоохранения минимум в $44,6 млн.

В частности, речь идет об операциях по коррекции сколиоза. Согласно приведенным оценкам, в настоящее время в Канаде этой операции ожидают 2778 детей. Рекомендуемые сроки для этой операции составляют шесть месяцев, однако только в 38% случаев врачи укладываются в этот срок.

В докладе отмечается, что слишком долгое ожидание операции может привести к дальнейшему искривлению позвоночника, осложнениям и еще более сложным процедурам коррекции. Именно на это могут уходить дополнительные средства, не считая $1,4 млн в виде трудовых потерь, из-за того, что родители или опекуны вынуждены брать отпуска на работе по уходу за детьми.

«Более обширные, сложные операции увеличивают риск потенциальных нежелательных явлений и хирургических осложнений, что приводит к более высокой вероятности длительного пребывания в больнице, повторной госпитализации и дополнительных операций», — подчеркивается в отчете.

Исследователи рекомендовали властям увеличить инвестиции в педиатрию, а также нарастить хирургический потенциал страны. Отмечается, что проблемы в операционной педиатрии нарастали давно и были усугублены во время борьбы с коронавирусом.

Так, в провинции Онтарио в 2022 году в очередях на операции стоял 17 091 ребенок, на 26% больше, чем в 2019–2022 году. В Британской Колумбии на июнь 2023 года таких детей насчитывалось около 7 тысяч.

В министерстве здравоохранения Канады поблагодарили авторов отчета за приведенные расчеты финансовых потерь государства.