Канадский психбольной между убийствами ездил развлекаться

Детали преступлений, в результате которых были убиты три человека, сообщил офицер полиции коронеру, 25 сентября пишет The Montreal Gazette.

Детали преступлений, в результате которых были убиты три человека, сообщил офицер полиции коронеру, 25 сентября пишет The Montreal Gazette.

Три убийства произошли в августе 2022 года. Убийца, Абдулла Шейх, застрелил двух случайных прохожих в Монреале, затем поехал в Онтарио, где посетил зоопарк и парк развлечений, а затем добрался до Квебека, где убил еще одного. После этого его выследили в мотеле в районе Сен-Лоран, где он был убит в перестрелке с полицией.

Отмечается, что после совершения первых преступлений он звонил по WhatsApp матери. «Она хотела убедиться, что он правильно питается, и, по ее словам, он вел себя нормально», — сообщила журналистам следователь Александра Карон Вадебонкер.

Полиция не смогла предотвратить третье убийство потому, что следила не за тем автомобилем, подходящим под описание. Сам преступник не имел никаких судимостей, но в итоге удалось найти полицейские записи, относящиеся к его психическому состоянию.

Примечательно, что за несколько месяцев до преступлений административный трибунал постановил, что Шейх может продолжать жить за пределами психиатрической клиники. Он покинул ее в 2021 году, несмотря на заключение психиатра, что он представляет «значительный риск для общественной безопасности из-за своего психического состояния».