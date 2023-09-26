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Новости После скандала в канадском парламенте, Илон Маск посчитал несправедливыми обвинения России в дезинформации
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Илон Маск

После скандала в канадском парламенте, Илон Маск посчитал несправедливыми обвинения России в дезинформации

Виктория Христова Сен 26, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи После скандала в канадском парламенте, Илон Маск посчитал несправедливыми обвинения России в дезинформации отключены 50 Просмотров

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о необходимости дать отпор российской пропаганде. По мнению Трюдо, Россия не должна извлекать выгоду из скандала, разгоревшегося из-за приглашения на заседания парламента ветерана, оказавшегося нацистом. По мнению Маска, не все «является российской дезинформацией».
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о необходимости дать отпор российской пропаганде. По мнению Трюдо, Россия не должна извлекать выгоду из скандала, разгоревшегося из-за приглашения на заседания парламента ветерана, оказавшегося нацистом. По мнению Маска, не все «является российской дезинформацией».

Трюдо призвал дать отпор российской пропаганде, комментируя информацию о приглашении в парламент страны украинского ветерана, служившего в дивизии «Галичина» — подразделении СС, сформированном из украинских добровольцев и принимавшем участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.

98-летний член карательного подразделения СС «Галичина» Ярослав Хунка был в канадском парламенте на выступлении Владимира Зеленского 22 сентября. Спикер Палаты общин Энтони Рота представил Хунку как «ветерана борьбы против русских». Зал дважды аплодировал ему.

Трюдо признал, что произошедшее является «чрезвычайно огорчительным».

Рота пояснил, что ни члены парламента, ни украинская делегация не знали о том, кого он пригласил. Потому он берет на себя «полную ответственность» за случившееся.

«Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и во всем мире. Я принимаю полную ответственность за свои действия», — написал Рота.

Приглашением Хунки в парламент были возмущены в Польше и Белоруссии, ООН, МИДе России, Центре по изучению Холокоста «Друзья Симона Визенталя», других еврейских организациях в Канаде — в B’nai Brith Canada и в Центре по делам Израиля и евреев – и даже в самом парламенте Канады.

 

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