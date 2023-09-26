Приобретение собственности: «мы действительно создаем два социальных класса»

Повышение ключевой ставки ставит под угрозу экономику многих домовладельцев, многие из которых в Квебеке применяют стратегии многократной переоценки.

Повышение ключевой ставки ставит под угрозу экономику многих домовладельцев, многие из которых в Квебеке применяют стратегии многократной переоценки.

«Но в настоящее время, если посмотреть со стороны RBC и TD, в настоящее время 23% ипотечных кредитов у этих двух кредиторов имеют просрочку погашения более 35 лет», – рассказывает в выпуске 100% новостей ипотечный брокер для ипотечных архитекторов Стефан Брюйер.

Таким образом, каждый четвертый человек в этих двух крупных банках, «когда смотрит на свои ипотечные кредиты в своих отчетах, видит, что у него остается более 35 лет до погашения ипотеки», добавляет г-н Брюйер.

По словам ипотечного брокера, видеть такое количество домовладельцев в такой экстремальной ситуации с амортизацией-это беспрецедентная ситуация.

Рост процентных ставок также усугубляется скачком цен на недвижимость в последние годы, ситуация, которая, по словам г-на Брюйера, вряд ли улучшится.

“SCHL [канадская ипотечная и жилищная компания], кстати, на этой неделе заявила, что в течение шести лет ожидается рост цен на 89%»,-уточняет он.

По словам ипотечного брокера, ситуация выгодна для тех, кто уже владеет недвижимостью, но катастрофична для тех, кто хочет получить доступ к собственности.

«Мы действительно создаем два социальных класса. Если вы хотите стать миллионерами, это очень просто : у вас должен быть только один дом. Если вы не являетесь собственником, то вы-финансовые рабы”,-сетует он.

Однако многим владельцам недвижимости с фиксированной процентной ставкой вскоре придется продлить свои контракты, и, к сожалению, в некоторых случаях их процентная ставка удвоится или даже утроится.

«Это примерно две трети ипотечных кредитов [которые находятся в такой ситуации]. Потому что, когда наступил 2020 год, процентные ставки упали, и несколько человек решили пересмотреть условия своего ипотечного кредита и взять фиксированный 5-летний срок, поэтому есть много ипотечных кредитов, срок погашения которых истекает в 2025, 2026», – уточняет эксперт.

Эта ситуация, которая создаст большую финансовую неопределенность, потребует от крупных банков Канады наличия значительного капитала, в то время как приобретение ликвидности уже является проблемой.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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