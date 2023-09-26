Северное сияние – полярные зори, в этом году наблюдают в непривычных для него широтах. В следующем году ожидается увеличение случаев

Северное сияние – одно из самых красивых и завораживающих явлений природы, в этом году наблюдается гораздо чаще, чем за всю предыдущую историю наблюдений за этим явлением.

Скорее всего, в последнее время вы уже слышали истории о том, как огни северного сияния вдруг появились где-то в широтах, где их никогда не видали или же где они крайне редки. Причём если раньше такие редчайшие случаи бывали раз-два в году на всё северное полушарие, сегодня природа разных регионов сговорилась – северные сияния были замечены буквально всюду.

Сообщения о полярных сияниях приходят из Эстонии, Латвии, Польши, Дании, из относительно южных районов Квебека и всей Канады.

Здесь спорить не приходится – наблюдение за полярными сияниями в этом году побило исторические рекорды. И, как обычно, можно дискутировать о причинах явления, о том, есть ли климатические изменения, пройдёт ли явление в следующем году или же сохранится. Но факт есть факт – Полярные авроры (таков официальный термин) стали внезапно частым явлением.

Северные сияния – это красивое и удивительное явление, которое можно наблюдать на небе, как правило, до этого года, в высоких широтах. Северное сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с атомами и молекулами в верхних слоях атмосферы Земли. При этом происходит излучение света разных цветов, в зависимости от типа атомов и молекул и их энергии. Северное сияние обычно имеет форму овала, окружающего магнитный полюс Земли. Северное сияние может меняться по форме, цвету и интенсивности в зависимости от активности Солнца и состояния магнитосферы Земли.

Учёные тщательно следят за явлением. По мнению Марка Месша (Mark Miesch), представителя Управления Океанских и Атмосферных явлений (National Oceanic and Atmospheric Administration), явление объясняется усилиние солнечной активности. Эта активность будет продолжаться до осени 2024 года, а то и дольше. Но чем усиление влияния магнитных полей вызвано, учёные пояснить не могут. Судя по всему, в следующем году “полярных зорь” будет ещё больше, и их можно будет наблюдать не только в Канаде, где монреальцы смогут ими любоваться регулярно, но даже в широтах американских штатов Пенсильвания и даже Оклахома.