Монреальская больница Notre-Dame

Что представляет из себя монреальская больница Notre-Dame – Hôpital Notre-Dame de Montréal. История и современность.

Никто не заговорен от болезней. И если уж серьёзно приболели, то могли и побывать в больнице Нотр-Дам, что расположена прямо напротив парка Лафонтен, в центре города, на улице Шербрук.

Больнице Нотр-Даме уже полтора века. Она была основана в 1880 году по распоряжению монреальского епископата, когда стало ясно, что многие франкоязычные жители города сталкиваются с трудностями перевода в других больницах города, где весь персонал говорил лишь по-английски или же на таком французском языке, что пояснить симптомы и дать советы франко-канадцам было затруднительно.

Первоначально больница была рассчитана на приём всего лишь ста пациентов в день в клинике и на пятьдесят мест в палатах. Название – Notre-Dame – было дано в связи с тем, что первое здание больницы находилось в Старом Монреале, неподалёку от кафедрального собора, на улице Notre-Dame.

Буквально за пару десятков лет эта больница стала одной из самых больших и самых посещаемых в Канаде, что немудрено – финансировалась она Церковью, которая в те годы занимала главенствующее положение в обществе. Именно при этой больнице было основано первое училище медсёстер, где преподавание велось на французском языке. Кстати, в этом училище получили дипломы более трёх тысяч выпускниц. На основе Нотр-Дам были созданы и другие больницы (больница Ст.Поль для заразных больниц, больница при Монреальском университете и другие).

В течение 20 века больница постоянно расширается, открываются всё новые отделения и павильоны. А в 1996 году несколько монреальских лечебных заведений объединяются, и тем самым создаётся CHUM – Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Сегодня Нотр-Дам ежегодно оказывает услуги десяткам тысяч пациентов. Ожидание в приёмном зале, к сожалению, составляет несколько часов (время зависит от сложности случая, но, конечно, необходимы реформы, и Министерство здравоохранения заверяет, что время тоскливого ожидания сократится в ближайшем будущем).

Одним словом, не болейте, но если заболели, – больница Нотр-Дам – одно из лучших лечебных заведений Квебека, оснащённое по последнему слову техники, где работают хорошие врачи.

Адрес больницы Нотр-Дам:

Hôpital Notre-Dame

1560, rue Sherbrooke Est

Montréal H2L 4M1

Téléphone: 514 413-8777.