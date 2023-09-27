Самые разные любопытные данные из истории человечества

Продложаем наши короткие истории из самых разных областей человеческого знания. Надеемся, что-то из рассказанного вам запомнится.

В иконописи используются, как правило, чистые цвета. Но традиционно сохраняются называниия четырех смешанных тонов: Санкирь – тон для ликов и тела (основной тон); Рефт – серый тон различной светлоты; Дичь – сиреневый тон самых различных оттенков и Багор – красный тон различных оттенков.

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Во время восстания декабристов лозунгами восставших были «Да здравствует Константин!», которого восставшие прочили в государи, заявив, что Николай узурпировал корону, и «Да здравствует Конституция!», причем солдаты были уверены, что речь идёт об имени жены Константина.

Декабристы стали первым поколением в России, которого коснулся указ об отмене телесных наказаний для дворян. И их называли «небитым поколением» (говорят, правда, что так их прозвал историк Натан Эйдельман).

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Кучевые облака образуется на высоте всего 400 метров. Но могут образовываться и на высоте до одного километра.

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Турбидиметрия, это метод колчественного анализа, основанный на измерении интерсивности света, проходящего через мутную среду.

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Рекордной высоты прыжок с парашютом был совершен с высоты в 31 километр 200 местов. Это уже стратосфера. Спутники летают на высоте 50 километров и выше, между прочим.

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Французы овладели Кохинхиной (Кохинчиной) – Индокитаем, 5 июня 1862 года. С тех пор Вьетнам стал французской колонией.

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Плата за обучение в страших классах средних школ, средних специальных и высших учебных заведений СССР была отменена 6 июня 1956 года.

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Первые покорители горы Аннапурна были французами. Группа альпинистов отправилась в Гималаи 30 марта 1950 года, вылетев на самолёте. Альпинисты разведали подходы, создали базовые и промежуточные лагеря, акклиматизировались. Только 3 июня 1950 году первая гора-восьмитысячник в истории альпинизма была покорена.

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В 1960 году состялся суд по поводу отмены запрета на публикацию книги Дэвида Герберта Лоуренса, «Любовник Леди Чаттерлей». Суд присяжных запрет отменил, сочтя что это не порнография. С тех пор роман в издательстве «Пингвин букс» выходил всегда с посвящением девяти мужчинам и трём женщинам, членам суда присяжных.