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Осенняя печальная уточка. Фото Меган Хорхенсен.

Любопытные сведения из истории человечества

Megan Jorgensen Сен 27, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Отдых, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 81 Просмотров

Самые разные любопытные данные из истории человечества

Продложаем наши короткие истории из самых разных областей человеческого знания. Надеемся, что-то из рассказанного вам запомнится.

В иконописи используются, как правило, чистые цвета. Но традиционно сохраняются называниия четырех смешанных тонов: Санкирь – тон для ликов и тела (основной тон); Рефт – серый тон различной светлоты; Дичь – сиреневый тон самых различных оттенков и Багор – красный тон различных оттенков.

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Во время восстания декабристов лозунгами восставших были «Да здравствует Константин!», которого восставшие прочили в государи, заявив, что Николай узурпировал корону, и «Да здравствует Конституция!», причем солдаты были уверены, что речь идёт об имени жены Константина.

Декабристы стали первым поколением в России, которого коснулся указ об отмене телесных наказаний для дворян. И их называли «небитым поколением» (говорят, правда, что так их прозвал историк Натан Эйдельман).
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Кучевые облака образуется на высоте всего 400 метров. Но могут образовываться и на высоте до одного километра.

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Турбидиметрия, это метод колчественного анализа, основанный на измерении интерсивности света, проходящего через мутную среду.

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Рекордной высоты прыжок с парашютом был совершен с высоты в 31 километр 200 местов. Это уже стратосфера. Спутники летают на высоте 50 километров и выше, между прочим.

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Французы овладели Кохинхиной (Кохинчиной) – Индокитаем, 5 июня 1862 года. С тех пор Вьетнам стал французской колонией.

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Плата за обучение в страших классах средних школ, средних специальных и высших учебных заведений СССР была отменена 6 июня 1956 года.

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Первые покорители горы Аннапурна были французами. Группа альпинистов отправилась в Гималаи 30 марта 1950 года, вылетев на самолёте. Альпинисты разведали подходы, создали базовые и промежуточные лагеря, акклиматизировались. Только 3 июня 1950 году первая гора-восьмитысячник в истории альпинизма была покорена.

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В 1960 году состялся суд по поводу отмены запрета на публикацию книги Дэвида Герберта Лоуренса, «Любовник Леди Чаттерлей». Суд присяжных запрет отменил, сочтя что это не порнография. С тех пор роман в издательстве «Пингвин букс» выходил всегда с посвящением девяти мужчинам и трём женщинам, членам суда присяжных.

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