Тихих дипломатических усилий Канады будет недостаточно, чтобы исправить ущерб от чествования нациста в парламенте, заявила профессор общественных и международных отношений в Университете Далхаузи в Галифаксе Лори Тербулл.

Тихих дипломатических усилий Канады будет недостаточно, чтобы исправить ущерб от чествования нациста в парламенте, заявила профессор общественных и международных отношений в Университете Далхаузи в Галифаксе Лори Тербулл.

Накануне спикер палаты общин Канады подал в отставку после того, как снова извинился за то, что назвал 98-летнего эсэсовца Ярослава Хунко (Гунько) украинским и канадским «героем», поскольку он воевал против русских. Хунко аплодировали члены канадского парламента, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Уходя в отставку, Рота заявил, что он не проинформировал правительства Канады и Украины о своем плане пригласить Хунко. Тем не менее политические оппоненты Трюдо немедленно призвали палату общин и премьер-министра официально извиниться от имени Канады перед евреями в Канаде и за рубежом.

Член канадского парламента г-жа Голд — потомок людей, переживших Холокост, заявила, что она «никогда за миллион лет не встала бы и не аплодировала тому, кто помогал нацистам», если бы она знала о прошлом Хунко.

Профессор общественных и международных отношений в Университете Далхаузи в Галифаксе Лори Тербулл заявила, что тихих дипломатических усилий будет недостаточно для исправления ущерба, нанесенного этим делом.

Она сказала, что никто не сомневается, что «это была настоящая ошибка» со стороны спикера канадского парламента.

«Но это не имеет значения,— сказала она.— Дело в том, что мы по-прежнему остаемся страной, которую Зеленский заставил аплодировать человеку, воевавшему вместе с нацистами».

«Я не понимаю, как можно решить эту проблему без какого-либо признания со стороны премьер-министра того, что произошло что-то действительно ужасное», — добавила она.

Профессор Тернбулл отметила также, что поскольку спикер символизирует независимость парламента от правительства, для Роты было неуместно и необычно пронести свой список гостей мимо кабинета премьер-министра.