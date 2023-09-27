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Фото: molva33.ru

Индия готова принять меры в отношении сикхского лидера

Виктория Христова Сен 27, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Индия готова принять меры в отношении сикхского лидера отключены 32 Просмотров

Министр иностранных дел Индии, Субраманьям Джайшанкар, подчеркнул, что Индия готова принять меры в отношении убийства сикхского лидера.

Министр иностранных дел Индии, Субраманьям Джайшанкар, подчеркнул, что Индия готова принять меры в отношении убийства сикхского лидера.

Индийский министр Джайшанкар, подчеркнул, что Индия готова принять меры в отношении убийства сикхского лидера Хардипа Ниджара, если Канада предоставит “точные сведения” по этому делу.

Он отметил, что правительство Индии не поддерживает такие преступления и готово рассмотреть любую актуальную информацию, которую предоставит Канада. Кроме того, Джайшанкар отметил, что Индия уже обеспечила данные о террористах, находящихся на ее территории.

Он подчеркнул, что Индия активно борется с организованной преступностью и терроризмом, и предоставила большое количество сведений о лидерах террористических групп.

Индийский министр Джайшанкар, подчеркнул, что Индия готова принять меры в отношении убийства сикхского лидера Хардипа Ниджара, если Канада предоставит “точные сведения” по этому делу.

Он отметил, что правительство Индии не поддерживает такие преступления и готово рассмотреть любую актуальную информацию, которую предоставит Канада. Кроме того, Джайшанкар отметил, что Индия уже обеспечила данные о террористах, находящихся на ее территории.

Он подчеркнул, что Индия активно борется с организованной преступностью и терроризмом, и предоставила большое количество сведений о лидерах террористических групп.

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