Министр иностранных дел Индии, Субраманьям Джайшанкар, подчеркнул, что Индия готова принять меры в отношении убийства сикхского лидера.

Министр иностранных дел Индии, Субраманьям Джайшанкар, подчеркнул, что Индия готова принять меры в отношении убийства сикхского лидера.

Индийский министр Джайшанкар, подчеркнул, что Индия готова принять меры в отношении убийства сикхского лидера Хардипа Ниджара, если Канада предоставит “точные сведения” по этому делу.

Он отметил, что правительство Индии не поддерживает такие преступления и готово рассмотреть любую актуальную информацию, которую предоставит Канада. Кроме того, Джайшанкар отметил, что Индия уже обеспечила данные о террористах, находящихся на ее территории.

Он подчеркнул, что Индия активно борется с организованной преступностью и терроризмом, и предоставила большое количество сведений о лидерах террористических групп.

Индийский министр Джайшанкар, подчеркнул, что Индия готова принять меры в отношении убийства сикхского лидера Хардипа Ниджара, если Канада предоставит “точные сведения” по этому делу.

Он отметил, что правительство Индии не поддерживает такие преступления и готово рассмотреть любую актуальную информацию, которую предоставит Канада. Кроме того, Джайшанкар отметил, что Индия уже обеспечила данные о террористах, находящихся на ее территории.

Он подчеркнул, что Индия активно борется с организованной преступностью и терроризмом, и предоставила большое количество сведений о лидерах террористических групп.