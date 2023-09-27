Два человека погибли в результате крушения вертолета в Канаде

Два человека погибли, еще четверо получили различные травмы в результате крушения частного вертолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Об этом сообщает CTV News, ссылаясь на экстренные службы.

Два человека погибли, еще четверо получили различные травмы в результате крушения частного вертолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Об этом сообщает CTV News, ссылаясь на экстренные службы.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, после чего эвакуировали их. В данный момент следователи выясняют обстоятельства крушения вертолета.

Капрал королевской канадской конной полиции Дженнифер Купер сообщила, что в данный момент правоохранители работают с семьями погибших, оказывая им постоянную поддержку. Ранее сообщалось, что в США идут поиски “стелс”-истребителя F-35B, который потерпел аварию в Южной Каролине. Пилот истребителя в результате аварии благополучно катапультировался.

Ведомства провинции Британская Колумбия уже выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Они обещают предоставить всю необходимую поддержку и помощь в расследовании этого инцидента.

Пока что мотивы и цель полета остаются неясными. Следователи активно работают над сбором доказательств и анализом данных, чтобы установить причины падения вертолета. Это включает в себя проверку технического состояния вертолета, опрос свидетелей и анализ записей с бортовых приборов. Предполагается, что результаты расследования будут объявлены в ближайшее время.

Такие происшествия подчеркивают важность безопасности воздушных перевозок и необходимость строгого соблюдения всех норм и правил. Власти провинции будут принимать соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Пока же сообщество собирается вместе, чтобы поддержать семьи погибших и пострадавших в этой трагедии.