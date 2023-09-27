В Китае запустили систему связи, способную заменить Wi-Fi и Bluetooth

Новейшую технологию беспроводного соединения малого радиуса действия под названием NearLink разработала китайская компания Huawei.

Новейшую технологию беспроводного соединения малого радиуса действия под названием NearLink разработала китайская компания Huawei.

Эта инновационная разработка объединяет преимущества Wi-Fi и Bluetooth, обеспечивая быструю и энергоэффективную передачу данных на небольшие расстояния.

По словам разработчиков, скорость передачи данных с помощью NearLink превосходит аналогичные показатели Bluetooth в шесть раз, а задержка уменьшается в 30 раз, при этом энергопотребление снижается на 60%.

Также следует отметить, что радиус действия увеличивается вдвое, а количество возможных сетевых подключений увеличивается примерно в 10 раз.

Технология NearLink уже внедрена в новейший смартфон компании — Mate 60. Предполагается, что она также будет интегрирована в операционную систему HarmonyOS и другие продукты Huawei и их партнеров.

Отмечается также активное сотрудничество с более чем 300 компаниями, большинство из которых находятся в Китае. Однако пока такие компании, как Intel, Qualcomm, AMD и NVIDIA, не присоединились к этому проекту.