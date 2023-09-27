WhatsApp больше не будет работать на старых устройствах

Мессенджер WhatsApp через месяц прекратит поддержку старых устройств под управлением операционной системы Android. Пользователи не смогут больше им пользоваться.

Мессенджер WhatsApp через месяц прекратит поддержку старых устройств под управлением операционной системы Android. Пользователи не смогут больше им пользоваться.

«Чтобы идти в ногу с последними достижениями в области технологий, мы зачастую прекращаем поддержку устаревших операционных систем, чтобы направить наши ресурсы на поддержку более новых. Если мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите несколько уведомлений и напоминаний о необходимости обновить устройство, чтобы продолжить пользоваться WhatsApp», — говорится в заявлении на сайте компании.