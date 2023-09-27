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Новости WhatsApp больше не будет работать на старых устройствах

WhatsApp больше не будет работать на старых устройствах

Виктория Христова Сен 27, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи WhatsApp больше не будет работать на старых устройствах отключены 40 Просмотров

Мессенджер WhatsApp через месяц прекратит поддержку старых устройств под управлением операционной системы Android. Пользователи не смогут больше им пользоваться.

Мессенджер WhatsApp через месяц прекратит поддержку старых устройств под управлением операционной системы Android. Пользователи не смогут больше им пользоваться.

«Чтобы идти в ногу с последними достижениями в области технологий, мы зачастую прекращаем поддержку устаревших операционных систем, чтобы направить наши ресурсы на поддержку более новых. Если мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите несколько уведомлений и напоминаний о необходимости обновить устройство, чтобы продолжить пользоваться WhatsApp», — говорится в заявлении на сайте компании.

Начиная с 24 октября 2023 года мессенджер будет поддерживать только операционная система Android версии 5.0 и выше. Соответственно, более 15 старых устройств перестанут работать (список собрал тематический ресурс 91mobiles.com):

Samsung Galaxy Note2

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy Nexus

Samsung Galaxy Tab 10.1

HTC One

HTC Desire HD

HTC Sensation

LG Optimus 2X

Nexus 7

LG Optimus G Pro

HTC One

Sony Xperia Z

Sony Xperia S2

Sony Ericsson Xperia Arc3

Motorola Xoom

Motorola Droid Razr

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