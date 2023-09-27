WhatsApp больше не будет работать на старых устройствах

Мессенджер WhatsApp через месяц прекратит поддержку старых устройств под управлением операционной системы Android. Пользователи не смогут больше им пользоваться.
«Чтобы идти в ногу с последними достижениями в области технологий, мы зачастую прекращаем поддержку устаревших операционных систем, чтобы направить наши ресурсы на поддержку более новых. Если мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите несколько уведомлений и напоминаний о необходимости обновить устройство, чтобы продолжить пользоваться WhatsApp», — говорится в заявлении на сайте компании.
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